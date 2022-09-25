雪梨遊行促政府聆聽原住民氣候環保知識

全球有數千名年輕人舉行抗議活動，包括美國、非洲、歐洲和亞洲等地，要求向受氣候災害影響最嚴重的人作出彌補。





示威活動在聯合國氣候峰會COP27召開前六星期舉行。





示威活動亦對全球造成嚴重破壞的惡劣天氣作出回應，包括巴基斯坦的洪水破壞以及歐洲、非洲和北美的野火。





Advertisement

在雪梨的示威者的訴求集中在澳洲政府承諾聽取澳洲原住民的環境知識。





貝爾（Joshua Bell）是在雪梨的示威活動的參與者，他向SBS表示，需要原住民去領導改革。





貝爾表示，我們要控制情況。我們需要讓原住民引導教育、環保的方式。澳洲有許多不同的部落，所以我們需要每個部落的代表組成一個聯盟，去建立遵守大地法律的古老精神。





在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。



