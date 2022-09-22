【體壇地震】AFL名帥涉嫌種族歧視原住民球員被調查

曾率領Hawthorn足球會稱霸澳式足球聯賽的前主帥克拉克森（Alastair Clarkson）及其當時的助教費根（Chris Fagan），被指曾經區別對待原住民球員，強迫他們在事業和家庭之間做選擇。





由球會委託進行的獨立檢討發現，克拉克森在2005至2021年執教期間，曾脅迫起碼兩名原住民球員拿走手機裡面的電話卡，斷絕和伴侶的聯絡，專心為球會爭取勝利。





有年輕的原住民球員被要求和伴侶分手、離開家庭到其他地方居住，其中一對伴侶甚至被要求終止懷孕。





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在這段時間內，該隊共有20名原住民球員，而克拉克森率隊5次打入總決賽、4次奪得冠軍，更在2013至2015年連續三屆稱霸。費根則在2008至2016年擔任其助教和球會總經理。



Hawthorn隊時任教練克拉克森（左）及其助教費根（右）。 Credit: Robert Cianflone/Getty Images 該檢討聯絡了Hawthorn球會的之前和現在的原住民球員和職員，了解他們在球隊的經歷。報告發表後，球會形容內容「令人不安」，已立即通報澳式足球聯賽賽會。





賽會方面指事件「極其嚴重」，已委託外部獨立小組展開調查。涉事的克拉克森原本已獲聘執教North Melbourne隊，將於11月上任，但因接受調查要推遲，而正執教Brisbane Lions隊的費根則要放假。





克拉克森發表聲明，指會配合調查，但對指控感到「震驚」。「我沒有被（Hawthorn）球會委託的檢討報告作者採訪，也沒獲提供報告的副本。」



我沒有經過任何正當程序，我駁斥任何關於我有不當行為的指控，並希望有機會在澳式足球聯賽的外部調查中表達意見。

費根也對調查表示歡迎，亦指自己沒被檢討報告諮詢。





三名曾經效力Hawthorn隊的原住民球員向澳洲廣播公司（ABC）匿名證實事件。一人指，這些為了贏得比賽而針對球員及其家人的欺凌令他們家中幾代人都遭受創傷。





來自維州的綠黨參議員索普（Lidia Thorpe）呼籲，澳式足球會應建立全行業的行為準則，以剷除種族歧視問題。

