冷鋒自西向東掠過澳洲 東岸將迎連綿陰雨

澳洲東岸本周預計將迎來暴雨、強風和冰雹，部份地區可持續至下星期。

People shelter under umbrellas as rain continues to fall in Sydney.

暴雨及強風預計於周三開始侵襲南澳、維州和新州。 Source: AAP

西澳在周末期間受冷鋒侵襲，溫度驟降，陰雨連綿。冷鋒從周日起逐漸向東移動，預計周三便會抵達東部海岸。

與此同時，東岸本身有在岸風帶來濕氣，可能會在今日（6月5日）為新州內陸帶來雨水，並在明日擴散到雪梨及南岸。

冷鋒抵達後，兩股氣象系統合力形成暴雨及強風，預計於周三上午開始降臨南澳，周三晚侵襲維州和新州，可持續到周四，期間預計將有濃霧。惡劣天氣最快要到周末才會完結。
儘管周末便是滑雪季開始，但氣象員預計氣溫仍不夠低。

雪梨在上周五（6月2日）錄得攝氏24.2度，是自2004年以來的六月最高溫度。新州東北部Gunnedah的24.7度更是69年來的六月最高溫。不過由於預期持續降雨，雪梨本周氣溫將徘徊20度左右。

全國大部份地區預計在未來7至10天都會降雨，包括墨爾本、布里斯本、坎培拉、珀斯、阿德雷德、荷伯特。

墨爾本和坎培拉的最高氣溫持續下降，到星期五為15度；布里斯本本周維持在20度以上；珀斯約20度以下；阿德雷德將徘徊20度上下；荷伯特最高溫在15至17度。

達爾文則預計整個星期都陽光普照，每天最高溫度維持30度以上。


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Published 5 June 2023 11:41am
By Koma Cheng
Source: SBS
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