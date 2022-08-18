超市巨頭Coles下月起試行停用即棄膠袋

全面「走塑」是不少環保人士多年的心願。隨著地球污染、氣候變化問題日益嚴重，減排去塑的訴求得到更多重視。





澳洲Coles超級市場亦展開重要一步，從9月14日起，Coles 最新推出的Together to Zero垃圾計劃，嘗試在澳洲首地領地的全部12間超市移除一次性塑料新鮮農產品袋，以鼓勵購物者攜帶可重複使用的包裝以放置水果和蔬菜。





這一項試驗計劃將維持一年





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雖然 Coles 表示自己是在澳首間作出有關舉措的大型連鎖超市，然而其競爭對手Woolworths 早在4月時，已在南澳所有分店中停用所有一次性塑料新鮮農產品袋，把有關袋子更換為可堆肥降解的袋子。





為了在首都領地推行「禁塑」計劃，在舉措正式實行前兩星期，即由8月31日至9月13日期間，Coles 會為在水果及蔬菜上消費超過5元的首都領地顧客免費提供3包可重複使用的網狀新鮮農產品袋，這些袋子由 90% 的回收材料製成。





Coles 首席運營和可持續發展官斯溫德爾斯(Matt Swindells)表示，從商店中移除一次性產品袋預計每年可減少約 11 噸塑料。





他表示，他們一直在尋找減少對不必要和有問題的一次性塑料包裝的依賴的方法。





同時，是次的試驗計劃將會作為是否將此計劃擴大到全澳Coles 超市的指標。





去年年初，澳洲首都領地已經禁止使用一次性塑料製品，包括：塑料餐具和一些外賣容器。



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