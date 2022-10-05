兩大超市為抗通脹推凍價政策 政策來年會否延續?

超市巨頭Coles已開始在其店內推出「locked 」字樣的貼紙，貼上此紅白顏色的貼紙，表示貨品價格已凍結直至來年1月31日。





Coles表示，這類貨品除被凍價外，價格亦下降10%到40%。





Coles 的商業和快遞首席執行官 Leah Weckert 表示，有關行動是為了向客人提供確定性。





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「我們知道，對於我們的許多客人而言，這是非常艱難的一年，他們每次購物時都在尋找可以依靠的價格，幫助他們的可增加家庭預算。」





「我們的凍價活動取得成功，因為客人可以清楚知道那些貨品是會至少到 2023 年 1 月底後，才會加價。」





她又指，通過減價與凍價（dropped & locked），客人現在可以知道如何節省開支。隨著聖誕節臨近，我們希望我們的客人知道他們在節日期間，仍然可享有優惠的價格。





是次活動中，包括一些受歡迎的品牌如Steggles、Kleenex、Golden Circle、Kellogg's、Bulla、Pepsi、Masterfoods、Cadbury等，其中一些牛及雞的肉類亦有被凍價。





另一超市巨頭Woolworths亦承諾，面對通脹壓力，但在年底之前不會提高近 200 件生活所需貨品。





一位發言人指「我們了解到很多澳洲人面臨壓力，我們將專注於如何幫助客人獲得最大價值的貨品。」





由於疫情、惡劣天氣和不斷上漲的燃料成本，為生產者帶來壓力，令食品通脹於去年年底開始，水果、蔬菜和麵包等必需品的價格上漲。





雖然新鮮農產品的價格正在下降，但通貨膨脹率仍為6.1%，預計還會進一步上漲。





聯邦政府和澳洲儲備銀行 (RBA) 都預測通脹將在 2022 年 12 月季度達到7.75% 的高峰。





澳洲儲備銀行昨天指，澳洲的現金利率將從 2.35% 上升至 2.60%，是9年來的高位。





澳洲四大銀行都迅速採取行動，連續第六次加息。



在面對持續加息的環境，兩大超市雖早已推出「凍價」優惠，但在昨日宣布加息後，根據《雪梨晨鋒報》報導，兩大巨頭都沒有確認有關政策是否會延長到今年年底之後。





Coles 的一位發言人向《雪梨晨鋒報》表示，如超市以往任何活動或超值優惠一樣，將就這些優惠是否可以延長，及是否可引入其他新優惠繼續與供應商合作。





Woolworths在同一訪問中則指， 不會對未來的價格決定發表評論，但一位發言人表示，公司正在制訂一系列優惠來幫助客人。





「客人還可以通過選擇 Woolworths 品牌產品，在不犧牲質量的情況下增大預算，產品以具有競爭力的價格，提供各種類別的產品。」



