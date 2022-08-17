【攜手合作】白武士出場 私校倒閉受影響學生免「失學」

Colmont 倒閉私校得到白武士提供援助，家長、教師攜手，使學生順利過渡。

Colmont school

突然倒閉的維州私立學校—Colmont School. Credit: Google map/colmont school

位於墨爾本北部 Kilmore 的Colmont 學校突然倒閉已經數周。

負責破產管理階段的管理機構康得思（Cor Cordis）發言人伯德特（Rachel Burdett）表示該校受影響的學生已於本周一（8月15日）在其他學校開學，其餘學生將可以在 Ivanhoe Grammar School 就讀。

在聲明中，她表示 Ivanhoe Grammar School一直作出支援，亦會確保所有新生都會有陪伴，使整個過渡更容易。

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Ivanhoe Grammar School 是墨爾本內另一間提供國際文憑（International Baccalaureate）的學校，位於墨爾本東北區，但與原來位於Kilmore 的Colmont School 相距60公里。

伯德特指該校的11 年級和 12 年級國際寄宿生的搬遷過程預計將在下周完成。

同時，康得思表示Colmont 學校的房東已同意在 9 月底之前免租，以允許學校的寄宿生在搬家前有住宿，並允許管理程序繼續進行。

雖然部分12年級生已順利轉學到其他學校，但12 年級的課程只剩約3個月，因此部分家長與Colmont 學校原來的教師討論出另一個方案：由家長直接向10名前Colmont老師支付臨時工資，讓校內的12年級生能在安全的環境及熟悉的師資教育下，完成關鍵的學習。

每位學生的費用約為 1700 元。同時，教師亦通過眾籌網站 GoFundMe 籌得的捐款獲得報酬，目前透過該網站約籌得約10,903 元。

高年級學生將在Ivanhoe Grammar School的校園、Wallan的 TAFE 及在家透過視像學習。

Ivanhoe Grammar School已同意每周三天為 26 名 12 年級學生及其老師提供在Plenty校區的設施，並在 11 月為他們的考試提供設施，而Mitchell市議會亦會在 GoTAFE 的Wallan校區為受影響學生提供了兩天房間，而導師亦會在課後為部分科目提供額外線上課程。
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Published 17 August 2022 at 11:43am
By Tracy Lo
Source: SBS