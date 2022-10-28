嘲新冠起源 華人棟篤笑演員登《全澳一叮》後爆紅

黃鶴在本年10月初參加《全澳一叮》（Australia's Got Talent），在表演中她大開與中國有關的玩笑，讓觀眾笑聲連連，並起身站立鼓掌，網上亦對其表現反應正面，吸納了大批粉絲。





這條長4分鐘的短片在 Twitter 上的瀏覽量超過 800 萬，在 YouTube 上的瀏覽量接近 70萬。



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「大家好，我的名字是He。拼寫為 H-E。這是我的名字，不是我的代名詞」，這位住在雪梨的棟篤笑演員在表演中說道。





「人們總是感到困惑。前幾天我在一家酒吧喝酒，一個可愛的男生走過來對我說，『你叫什麼名字？』，我說我的名字是『He』。他指『嗯？』，我說『He，先生』。他說『很高興認識你，hoe』，我說，『對不起，我不是hoe，那是我的表弟。』」





在她的表演中，黃鶴觸及到看似禁忌的話題，例如新冠病毒的起源和澳洲的反華情緒。





她指「去年我在城市閒逛，有人衝向我大喊大叫，他說『滾回中國』」





「我回他『先生，沒有航班』」



她還談到父母對她尋找丈夫的期望。





她說「大約三年前我離開中國，因為我覺得很可悲。人們真的很有偏見，如果你像我一樣，27歲以上，在中國不約會或不結婚，你就被稱為剩女。」





「我知道這很殘酷......但來吧，誰不喜歡中國剩菜？我們又好吃又便宜，我在Tinder上是這樣介紹自己。」





她的表演贏得了觀眾和節目評判的熱烈掌聲。





評判Kate Ritchie表示「我只是喜歡聽你自嘲，我真的很喜歡那種棟篤笑。」





另一評判Alesha Dixon表示「你每一個笑話都很很精彩。女棟篤笑演員在舞台上大放異彩，我想要更多!絕對精彩!我愛你。」





在接受 《SBS 中文》訪問時，黃鶴指讓更多人在社交媒體上關注她並對她的棟篤笑感興趣，感覺「超現實」。





她說「多年來我一直在開玩笑——我已經厭倦了。但對於棟篤笑演員來說，你需要確立自己的身份，然後才能繼續前進。所以在演出時你需要向人們解釋你來自中國。」





「這我想要到達的舞台是——我不需要解釋我來自中國。





「我只是不知道反應會如此強烈，我彷如不知道我發生了什麼事?」





但黃鶴指，雖然受到關注，她仍試圖保持腳踏實地。





她說「作為一名棟篤笑演員，我仍然必須每晚都出去，測試我的笑話。」





在Twitter上，黃鶴感謝她自節目開播後，一直關注她的新粉絲。





她在Twitter發文指「我的朋友叫我查看我的Twitter，我以為他給我買了這麼多粉絲。」





「感謝你喜歡我的笑話，我像老人家一樣很偶爾才發文。棟篤笑是一場漫長的比賽，我會努力工作。希望有一天你能再次在電視上看到我。」



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黃鶴擁有公共政策碩士學位，她轉向棟篤笑是因為她想為「無聊」的辦公室工作尋找出路。





她離開飽和的美國市場後，回到中國大陸巡迴演出，但卻發現沒有一個地方適合她。





她談到在中國大陸主要城市的演出時表示：這對每個人都非常嚴格和敏感，人們往往不想在公共場合聽到或談論任何具爭議性的事情。





在舞台上，黃鶴表達了對性和約會的看法，甚或放屁和粗俗的笑話，這一些內容都無法在中國大陸應用，因為這與中國棟篤笑的「高雅和聰明」性質形成鮮明對比。





她直言：他們只是感覺不舒服。





但她同時亦認為她在北京上大學的時候情況並不如此，她認為自從她離開後，很多事情都發生了變化。





由於在家鄉經歷了「逆向文化衝擊」，黃鶴表示她下定決心要找到一個對簽證友好、講英語的國家，能夠培養像她這樣正在嶄露頭角的外國棟篤笑演員。





黃鶴與其他表演藝術家聯絡，有人向她表示墨爾本有世界上最大的國際棟篤笑節之一，僅次於愛丁堡的藝穗節，比加拿大蒙特利爾的 Just for Laughs更為大型。





黃鶴於 2019 年，在新冠疫情爆發前抵達墨爾本，渴望讓新觀眾留下深刻印象，並在未經審查員預先批准的情況下冒險進入政治領域。



黃鶴表示，她喜歡欣賞中文棟篤笑，但對用母語表演則沒有「熱情」。





她表示自己曾嘗試 3 次，但她發現她並不擅長，因為她以英語開展她的棟篤笑事業。





她認為，幽默非常本土化，需要在那個環境中長時間練習，在那兒做短暫的棟篤笑演員並不能使她成為另一種語言的優秀棟篤笑演員。





黃鶴最近還在八月份的愛丁堡的藝穗節上巡迴演出，在當地停留兩周，表演她的節目「 Crazy Broken Chinese 」。



