西雪梨有人跳軌自殺 鐵路服務受嚴重影響

今晨，西雪梨發生跳軌意外，鐵路交通大受影響。

TRAINS NSW

雪梨鐵路 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

周二（11月15日）早上7時左右，一名人士在雪梨西部的 Kingswood Station 跳軌，被火車撞倒而死亡。

警方發言人表示，這起事件暫時被認為與自殺有關。

在接到一人被火車撞死的報告後，緊急服務人員已趕往悉尼西部的一個車站。

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由於此意外，在早上時段，Western Line 火車在 St Marys 和 Penrith 之間停駛，由公共汽車接送通行者，大約有八輛公共汽車取代了該服務。

但服務已於10時恢復，但列車仍不會在Kingswood停下。

交通管理中心警告乘客留出足夠的額外出行時間，收聽公告並檢查信息顯示以了解服務更新。

如果你或你認識的人需要幫助，請致電 1300 22 4636 或生命熱線 13 11 14 致電 Beyond Blue 以獲得 24 小時保密支援。

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Published 15 November 2022 at 11:32am
By Tracy Lo
Source: SBS