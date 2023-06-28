擬作重大改革 新州Opal卡新財年暫不加價

當局表示，因應公共交通的付費系統整改，通常每個新財年對Opal卡的費用調整將會推遲。

Opal card reader at train station.

新財年Opal卡車資不加價。

Opal卡費用通常會在每個財年開始進行調整，但新州運輸廳長海倫（Jo Haylen）證實，今年7月不會加價。

他表示，當局正考慮對公共交通付費系統的一系列改革，但尚未成型，因此今年稍後才會就費用作出決定。「費用變化通常在新財年開始時發生，但並無要求必須在這個特定時刻進行。」

Opal卡車資去年7月平均加價3%，而2021年與通脹率掛鉤，上漲了1.5%。目前普通成人卡仍維持每星期拍卡上限50元，學生及優惠卡25元，長者金卡為每天上限2.5元。

根據當局數據，新州公共交通乘客人數在2020和2021年跌至歷史最低，至今仍未恢復新冠疫情前水平。
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政府針對Opal卡的其中一項改革，是價值5.68億元的升級項目，涉及更換拍卡機和後台計費程序。運輸部門官員指系統在使用「非常舊的技術」，已達到上限，但項目合同目前仍未外判。

原本的運輸技術公司Cubic的10.7億元、14年合同將於明年9月到期。

反對黨的運輸事務發言人沃德（Natalie Ward）表示，雖然支持政府暫緩Opal卡加價，但要求盡快開始升級工程。而運輸廳回應，市場諮詢已於去年12月展開，一完成總結便會開始招標程序。

Opal卡在2012年起逐步推出，終結紙質車票時代。至今全州有2.5萬部拍卡機，共進行過逾45億次拍卡。

與此同時，雪梨7條公路則從7月1日起提高過路費，包括M2、Lane Cove隧道、Eastern Distributor、M5西南段等。費用將上漲1.56%，平均加價1毫2。

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Published 28 June 2023 2:14pm
By Koma Cheng
Source: SBS