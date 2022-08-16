【無有怕】消費者信心上升至自6 月底以來最高水平

今天（16／8）公布的 ANZ-Roy Morgan 每周消費者信心調查發現除「購買主要家居用品」一項下降百分之 0.5之外，其他分項指數均有所改善。





消費者對他們「目前財務狀況」一項的信心指數上升了百分之 5.4，而對「未來財務狀況」比前一周上升了百分之8.2， 並首次從自5 月下旬以來的負數回復至正數的數字。





另外，在「目前經濟狀況」的分項指數則升達百分之 13.8， 是自6月初以來的最高水平。





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澳新銀行澳洲經濟部負責人普朗克（David Plank）表示，在這項最新的調查中，消費者因儲備銀行提高現金利率的那一周而對澳洲經濟的信心下降的情況現時已經「完全逆轉」。





他說：『在主要州份中，西澳的消費者信心非常強勁，新州和維州也錄得穩固的增長。』





『不過，昆士蘭和南澳的消費者信心則有所下降。』





他又表示，對於「未來金融狀況」的情緒反映了勞動力市場表現強勁的情況。





澳洲統計局將於周四（18／8）公布最新的就業數據。





但普朗克警告大家說：『我們不可以得意忘形。因為對「未來金融狀況」的看法，仍然遠低於平均水平，整體信心亦非常消極。』





CommSec 預計失業率將穩定在百分之 3.5的水平，單在七月，澳洲便創造了 20,000 個工作崗位。





聯邦儲備銀行將在今天公布其貨幣政策會議的內容，來闡明其對利率所作出的決定。





