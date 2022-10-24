【不可不知】一個極可能忽略的消費者權益：Fitbit 疑誤導消費者被告

澳洲競爭及消費者公署（ACCC）已在聯邦法院對健身電子公司Fitbit提出法律訴訟，指控此智能手錶製造商誤導消費者應有的消費權利。





澳洲競爭及消費者公署表示 Fitbit 向客戶聲稱，除非他們在45 天內退回有缺陷的產品，否則他們將無法取得退款。





公署更表示， Fitbit 曾向那些更換了設備的顧客表示，如果他們的兩年保養期已過，他們將沒有資格更換新的設備。





Advertisement

根據澳洲消費法，並沒有對退款施加 45 天的限制，同時，對於有缺陷的產品，有關的替換權利並不取決於購買產品的原始時間。簡單而言，即顧客能夠證明產品存在缺陷，無論保養期是否已過，客戶亦擁有更換產品的權利。





這一間美國公司已非首次遭到澳洲競爭及消費者公署盯上。





在2018年時，Fitbits 曾對未能對存在缺陷的產品作出補修，已被法律勒令需強制執行。





在2020年5月至2022年2月期間，再有58 名消費者表示在尋求有缺陷產品的幫助時被 Fitbit 的客戶服務代表誤導。





澳洲競爭及消費者公署主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb表示，Fitbit 被指控的行為很嚴重，並且不符合澳洲消費者法。





她表示：產品必須具有可接受的質量，零售商必須根據具體情況為有缺陷的商品提供補救措施，包括維修、更換或退款。





所有消費者都擁有這些無法排除、限制或修改的自動消費者保障權利……





公署表示正在尋求法庭結果，包括處罰、禁令和遵守計劃。

