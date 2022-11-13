北韓或重啟核武試驗 專家：澳洲在射程範圍內

北韓近期持續試射導彈，甚至飛越南韓和日本領空，引發兩國及美國等強烈譴責。究竟北韓的軍備有多危險？澳洲人有需要對此感到擔心嗎？



北韓有哪些導彈？

北韓已試射過彈道導彈、巡航導彈和高超音速導彈。





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11月3日，在平壤發射了疑似一枚洲際彈道導彈（ICBM）後，日本政府一度向東京居民發出防空警報。當局指，根據彈道推算該導彈應飛越日本國土，但它突然在雷達消失，經證實其並無經過日本。





外界相信，北韓正在同時測試短程和遠程的導彈。





目前已知北韓擁有最遠程的是火星17彈道導彈，射程超過15,000公里。據觀察，該導彈是兩級液體燃料公路機動洲際彈道導彈，長26米，直徑2.7米，由22輪運輸豎立發射車攜帶。





北韓的遠程導彈主要是火星（Hwasong）系列，飛行距離次遠的是火星15的13,000公里，再次是火星14的10,400公里。



北韓各種導彈射程。

北韓的核能力

火星17似乎能攜帶3至4枚核彈頭，比之前只能攜帶一枚的導彈型號改進良多。





北韓上一次試驗核武器是在2017年，於豐溪里核試驗場進行。平壤當局當時聲稱成功試爆氫彈，威力是1945年廣島原子彈的7倍。專家擔心，朝鮮半島緊張局勢會引發核戰爭。





澳洲戰略政策研究所（ASPI）的國防戰略及能力高級分析員戴維斯（Malcolm Davis）向SBS新聞表示，如果北韓挑釁南韓，南韓還擊的話，北韓可能會動用核武。





「美國可能會還擊，或者一開始就防止北韓使用核武器。」





一些美國和南韓官員相信，北韓正準備再次試驗核武器。美國傳媒報道，美國國務院一名高級官員表示，照平壤發表的言論來看，重啟核試的可能性比可見的高。





「我們正監察當地（朝鮮半島）任何可能發生的衝突。」



南韓軍方展出一枚北韓發射的SA-5地對空導彈的殘骸。 Credit: Han Sang-kyun/AP 今年9月，北韓領袖金正恩宣佈已建成「核武國家」，並強調永遠不會放棄發展核武器。





北韓官媒朝中社引述金正恩講話指，美國不僅想消除北韓的核武器，還想「削弱我們自衛的權利」，「最終迫使我們投降......他們就能隨時傾覆我們的政府」。





「讓他們制裁我們100天、1000天、10年或100年吧。我們永遠不會放棄保存國家和人民安全的自衛權利，來換取暫時減緩我們正經歷的困難。」



澳洲準備好了嗎？

雖然澳洲離北韓只有約7000公里，但戴維斯表示，美國受到的威脅更大。「北韓的洲際彈道導彈當日可以攜帶核彈頭到達澳洲，但平壤不太可能會攻擊澳洲。他們的洲際彈道導彈主要是震懾和攻擊美國。」





「其次，就算（澳洲）和北韓有衝突，我們也只是聯合國在（朝鮮）半島的（維和）部隊，我們不太可能會在外部完全介入戰爭。」





他相信，如果真的爆發戰事，澳軍可能更多是負責戰後處理。「當然我們會在任何衝突中派出空軍和海軍支援美國，但更可能的是戰後派出陸軍去穩定局勢和維護和平。」





SBS亦就澳洲如何防備外國的遠程導彈攻擊向國防部查詢，至截稿止未獲回應。



北韓提供的火星17號導彈照片。該照片是在今年3月24日所攝，但地點未知。 Credit: 朝鮮通信社/AP