【真唔真？】挖鼻子可能會引致腦退化

一項新研究正希望找出挖鼻子或拔鼻毛是否會與腦退化症有潛在關聯。科學家們正試圖弄清楚與腦退化症有關的細菌是否會像對老鼠的測試一樣，能夠通過鼻子進入人腦。





格里菲斯大學（Griffith University）的研究人員已經證實，與遲發性腦退化症有關的肺炎衣原體（Chlamydia pneumoniae） 細菌可以通過老鼠鼻子的嗅覺神經進入老鼠的中樞神經系統。





聖約翰（James St John） 教授說，老鼠腦細胞通過沉積β-澱粉樣蛋白對細菌作出反應，β-澱粉樣蛋白聚集成斑塊，破壞阿爾茨海默病患者的神經元和細胞。





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他在周五（28／10）發表的一份聲明中說：『我們是第一個證明肺炎衣原體可以直接進入鼻子並進入大腦，它可以引發看起來像阿爾茨海默病症。』





『我們在老鼠中看到了這種情況，而這項證據對人類來說也可能是很可怕的事。』





這項發表在《科學報告》雜誌上的研究顯示，病毒和細菌可以繞過血液屏障而通過嗅覺神經直接進入大腦。





聖約翰教授說，該團隊正計劃進行另一項研究，以證明人類也存在相同的鼻腔通道，因為人的大腦中也有肺炎衣原體細菌。





他說：『我們所知道的是這些相同的細菌也存在於人類中，但我們還沒有弄清楚它們是如何到達那裡的。』





他說，喪失嗅覺是阿爾茨海默病症的早期指標，因此嗅覺測試可能有助於提供早期診斷。





聖約翰教授還警告說，挖鼻子或拔鼻毛可能會增加患腦退化症的機會。





『大家是不想損壞鼻子的內部，而挖鼻和拔鼻毛卻可以損壞鼻子的內部。如果你損壞了鼻子的內壁，便可能會增加細菌進入你的大腦。』





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