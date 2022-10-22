【鄰居嬲爆】居民成功爭取家門前設15米「私人禁止泊車區」

事發地點在雪梨住宅區Penshurst的Queensbury Road路，當地原本的泊車位經已緊張，現在街上有至少十五米的路段被劃為禁止泊車（no parking )區域。據報，一切源於有居民向地區議會投訴，鄰居經常將露營車停在她的車道旁，阻礙她出車時的視野。





市議會在提交給委員會在周五的一份聲明中，他們早前收到有居民的要求，希望「在其物業的外的整個範圍、安裝禁止停車的路牌，以便她在離開車道時、獲得充足的視野。」





「該名居民亦表示，由於多輛大型車輛、拖車和露營車合法停在街上，令她每天都難以離開家門，並有多次幾乎出意外。」 Penshurst市議會

Advertisement





當地一名居民巴賈達（Michael Bajjada）指，相信事件是他在 18 個月前買的露營車，泊在路邊而受到投訴而引起。





巴賈達受訪時強調，自己將車泊在「公共空間」，而作出投訴的鄰居，亦並沒有與任何街坊過行過協商。





他亦指，若對方向他明言，他願意將露營車泊由車庫，但現在的結果，卻影響到街上的停車位。





「當地正靠近公園和圖書館一停車位減少，顯然會影響到每個人。」 巴賈達

喬治河市議會一位女發言人在昨日（周五）發表的一份聲明中亦表示，該請求是在 8 月提出的，當局亦證實投訴據稱針對涉事居民家門前停放的一輛卡車和一輛露營車。





Google街景顯示，涉事街道正泊滿車輛。 Credit: Google Streeview



經過由市議會擔任主席、成員包括警察、州議員和新州交通廳代表的交通諮詢委員會一致投票通過後，市議會決定花700 元公帑安裝這些路牌。





「市政府官員對此事進行了調查，向喬治河當地交通諮詢委員會提及的報告，建議當局應考慮在居民財產前安裝禁止泊車的路牌，以改善視線並在離開財產時消除任何障礙物。」





「根據新州的道路規則，車輛不得在十字路口的 10 米範圍內停車，因此當局亦建議在當地Queensbury 路和Argyle街的交叉的位置，設置另一段10 米的禁止泊車區域。」





Queensbury Road路和Argyle街的交叉。 Credit: Google Streetview



巴賈達現時最希望這些標誌被移除，他更擔心，市政府正開創一個壞的先例。





「我以前從未見過地區議會發生這樣的事情，只是因為一個人的要求，就在一個地點豎起禁止停車的路牌，原因亦純粹只是因為她不想讓任何人把車停在她家門前。」





事件經本地多間傳媒報導後，有網民但同情巴賈達的遭遇，





「另一個典型的投訴王正沒事好做。」 John Wes

「註冊車輛泊街有什麼問題。 下一步是否禁止所有SUV。」 James Arandjel Stolovic

「我支持車主要解決問題的要求。 在街上停放包括露營車等註冊車輛是完全合法。 我亦明白問題可能會令投訴者難以出車，但如果唯一的解決辦法是禁止泊車，就有點過份了。但如果想購買露營車這類東西，請確保有某個地方可以存放。」 Jo Bastian





但更多人認為，車主不應長期將露營車泊在別人門前。





「若泊了露營車，當車輛出車時會限制視野，發生事故只是遲早的問題。」 Malcolm Fisher

「如果您購買露營車，請考慮周到並將其停在您的車道或自己家門前面。這不是投訴者的錯， 當局應向不為他人著想的車主收取700 元安裝費用。」 Craig Trahar

「我也不希望有別人的露營車一直停在我家門前……」 Gayle Kos