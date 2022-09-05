【背後原來有原因】家貓被誘出行人道 主人被罰款

昆州一對夫婦屋前的保安鏡頭拍到有地方議會職員引誘他們家的貓走到人行道後，險被帶走扣押。





而該對夫婦正因寵物而與地方議會有衝突。





住在昆州的Julie 與 Steven Stephens，他們的屋前的保安鏡頭拍到一名昆州地方議會職員，將他們的貓從車道上引誘出行人道，然後對他們罰款 280 元，因為他們讓他們的貓四處遊蕩。





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事件發生在Toowoomba區的一個鄉村小鎮Westbrook，一名身穿制服的Toowoomba地方議會職員接近Julie and Steven Stephens的家的車道。



昆州一對夫婦屋前的保安鏡頭拍到有地方議會職員引誘他們家的貓走到人行道後，險被帶走扣押。 Credit: loggingdownunder Tiktok 從鏡頭中看到，這名職員左臂下夾著一個文件夾板，她見到兩隻貓後，便走到車道與行人道交接的部份。





然後，其中一隻貓向她走近，該職員繼續往後退，直到貓亦走到了行人道的範圍。





然後她抱起貓，轉身走向她停在馬路對面的車。





Julie 與 Steven 指責地方議會正在濫用要求貓要留在私人地方的法例。





他們正在與地方議會爭持，因地方議會稱Julie 和 Steven一家擁有太多寵物，並不適合他們的房屋類型，他們擁有六隻狗和兩隻貓。





Steven在接受地區報 《The Chronicle. 》採訪時表示，一名地方議會動物控制官員曾到訪他們的家，表示將帶走至少6隻他們的寵物。





Steven承認他們有「太多狗」——比當地法律容許的多6隻——但他指，他的妻子在遭遇嚴重車禍後變得越來越依賴寵物們。





「幾年前她發生了一場嚴重的車禍，她當時的伴侶去世了，她的腦袋裡有一塊金屬板，現在她患有嚴重的抑鬱和焦慮，而這些狗幫助她緩解焦慮。」





他又指，當時在官員走之後，他的妻子不得不離開屋讓自己冷靜下來。





Steven又指，他在鏡頭上看到了這件事，並急忙阻止他的貓被扣押。





他成功讓他的貓回來，但因讓動物遊盪，而被罰款280元。





而在職員離開之前，她向Steven指她會回來並帶走他的一些寵物。





「她說她將在兩周後與警方一起來，只帶走我們的兩條狗。」





這家人因事件感震驚，他們現正打算賣掉自己的房子，換取灌木叢中更大土地。





Steven 直言「對你或我來說，這可能看起來很奇怪，但她需要這些動物。」





Toowoomba 地方議會首席執行官 Brian Pidgeon 向《每日郵報》表示，澳洲議會員工必須監督其動物管理法的應用情況，同時還要遵守有關他們如何完成工作的要求，他並表示地方議會正在調查事件。



