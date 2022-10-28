69歲輔導員涉5年性侵4青年 今日提堂

一名男子因涉嫌在Central Coast提供輔導服務期間，在5年內向多名青少年進行性侵犯，今天出庭接受審訊。

court order

69歲輔導員涉5年性侵4青年，今日提堂。 Credit: Public Domain

一名輔導員（counsellor）被指控在五年內，對4名14至17歲接受輔導的青少年進行性侵犯，該輔導員已被捕並被起訴。

一名 69 歲的男子將在Forster地方法院出庭，他被控三項嚴重猥褻罪（受害者在罪犯授權下）、煽動嚴重猥褻罪（受害者 16 歲並在罪犯授權下）和強迫自我操縱的性侵犯。

有舉報指在2009年至2014年期間，有四名14至17歲的未成年青年在 Tuggerah和 Wyong的兩家輔導所遭到性侵犯，警方在2018年展開調查。

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警方周四在Bulahdelah的一處住所執行搜查令，涉案男子被捕並被帶到Forster警察局。

電子設備和文件已被扣押並進行法醫檢查。

警方將在法庭上指控該男子，在孩子們接受輔導時主動發生性行為。

該男子被警方拒絕保釋。

調查員正在繼續調查事件，並鼓勵任何人有進一步信息的人可向警方提供。
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Published 28 October 2022 at 4:12pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS