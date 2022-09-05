「整水喉」被濫收費用？華裔女勝訴

生活中，最怕遇上突發事故，以為家中漏水，可以輕易解決，事實上找到不合心意的水電工人，可以令你「頭大」。





據《時代報》報道，一名華女Sharon Zhang與伴侶Nicholas Matter因在2020年11月因家中熱水水缸出現輕微漏水，找到澳洲本地的水電工公司247Local plumber 提供即時緊急服務。





當水電工抵達他們的住處時，表示需要作出重大的工程，包括移除牆磚，並聯同另一位水電工在翌日返回，才能完成工程。





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但涉事的水電工在事發前表示由於工程頗為大型，要求情侶先支付$2756。





他們基於對水電工的信任，便向他支付了金錢。





但在情侶向維州當局作出的投訴中，翌日出現的水電工，只用了不到一小時便完成了有關工程。





他們當下並覺得金額可能被嚴重誇大，並被「無理收費」。





在網上不同的評論區中，不少網民提及「緊急」及「嚴重性」被誇大，因而被多收費用的情況十分常見。





張小姐之後請來另一位水電工到家要求報價，另一位「師傅」只應索價＄660元，而且檢查後，更發現早前索價逾2千元的工程，並沒有如水電工所提及般移除牆磚。





之後，情侶要求水電工為這一項工程提供明細，但帳單中並沒有解釋這是如何計算的、花費的小時數、勞動力成本或這項工作的用品。





張小姐和Matter認為他們的賬單被誇大了。他們質疑為什麼他們應該為「緊急」工程支付額外費用，因為在當更並沒有完成工作，卻在翌日派了其他人過來。





維州民事及行政審裁處（VCAT）副主席 Ian Lulham 在 8 月 24 日公布的決定中表示 247 Local Plumbing 和涉事水電工通過誇大所需工作的緊迫性和適當的價格而從事誤導和欺騙行為。他將這種行為與 2018 年銀行業皇家委員會出現的「無服務收費」醜聞進行了比較。





Lulham 命令該公司償還這對夫婦 2206 元和 374 元的利息，並支付 65 元的 VCAT 費用。然而，他決定公司有權保留 510 元作為已完成工作的費用。





消費者行動法律中心首席執行官Gerard Brody表示，這對消費者來說是一個「非常好的發現」，並表示技術工人不能列出一份等同於虛假陳述的報價。





他說：有些事情其實不是很緊急，而你卻說它很緊急；有些事情的價格顯然不合理，你卻表示價格與工程對等，這可能是一種誤導行為。





消費者如果在服務上如果懷疑被誤導的情況，可請求澳洲競爭與消費者公署（ACCC）幫助，另外不同州份、領地亦設有不同服務機構可以受理求助。





無論身在何地，面對類似情況都宜貨比三家。同時，具體施工、工程時亦應簽上合約，把工程用到的材料，規格，約定用「白紙黑字」寫下，愈詳細，透明，後期才可以減少因為被「無理收費」或用料不當而生糾紛。



