聯邦調查局從特朗普家園搜出多份「絕密」文件

此外，法庭記錄並沒有提供有關文件内容的具體細節。
這次是美國有史以來，第一宗涉及前美國總統家園被搜查的案件。
眾議院議長佩洛西表示，從前總統的物業内搜出「絕密」文件是一個「非常嚴重」的情況。
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佩洛西表示： 「美國有規定禁止不當處理這些機密文件的法例規定，有相關的法律，我們必須承認這一點。目前已知的，以及我們也會在稍後知道更多的是，這些文件是高度機密的，甚至遠高於最高機密。」
特朗普在一份聲明中表示，他的律師一直與聯邦調查局「充份合作，如果政府想要取得什麽東西，他們都可以取得。」
在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。
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