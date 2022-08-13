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聯邦調查局從特朗普家園搜出多份「絕密」文件

美國法庭文件顯示聯邦調查局已經從前總統特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園中取回了幾份標有「絕密」的文件，聯邦調查局目前正展開深入調查，案件可能涉及違反《美國間諜法》。

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法庭文件清單詳盡顯示從特朗普海湖莊園搜出的文件。

此外，法庭記錄並沒有提供有關文件内容的具體細節。

這次是美國有史以來，第一宗涉及前美國總統家園被搜查的案件。

眾議院議長佩洛西表示，從前總統的物業内搜出「絕密」文件是一個「非常嚴重」的情況。

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佩洛西表示： 「美國有規定禁止不當處理這些機密文件的法例規定，有相關的法律，我們必須承認這一點。目前已知的，以及我們也會在稍後知道更多的是，這些文件是高度機密的，甚至遠高於最高機密。」

特朗普在一份聲明中表示，他的律師一直與聯邦調查局「充份合作，如果政府想要取得什麽東西，他們都可以取得。」


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Published 14 August 2022 at 9:44am
By Thomas Sung
Source: SBS