新冠要聞：每天有逾3萬澳洲人因長新冠請病假（8月26日）

本文重點 青少年從9月5日起可接種基於蛋白質的 Novavax 新冠疫苗

30至49歲的孕婦和進行母乳餵哺的婦女可以接種第二劑加強劑

美國、西班牙和巴西上周報告最多猴痘病例

澳洲在周五報告至少 62宗新冠死亡個案，其中維州有25人，新州 22人。





青少年從9月5日起可接種基於蛋白質的 Novavax 新冠疫苗





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財政部與新聞公司（News Corp）報紙共享的數據顯示，由於Long COVID （新冠感染後綜合症，也叫「長新冠」），估計每天有 31,000 名澳洲工人請病假。





澳洲將從9月5日起，為5歲以下兒童開放接種Moderna的Spikevax 疫苗。





家長可以在這裡找到更多信息和 同意書 。但是，疫苗仍不可預約。



澳洲政府表示，30至49歲的孕婦和進行母乳餵哺的婦女可以接種第二劑加強劑





政府指接受三劑疫苗的女性患嚴重疾病的風險非常低。





世界衛生組織在其最新的每周報告中指，猴痘病例在連續四周上升後，下降21%。





美國、西班牙、巴西、德國、英國、法國、加拿大、荷蘭、秘魯和葡萄牙報告的猴痘病例最多。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



