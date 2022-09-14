新冠要聞：澳洲將延長疫症大流行病假津貼（9月14日）

要點 隔離五天的人可以繼續申請最高 540 元的付款。

每人每六個月最多可申領三次。

保險公司 Bupa 向客戶提供高達340元回贈。

總理艾巴尼斯表示，大流行病假津貼將會在 9 月 30 日之後繼續延長。





他表示，只要強制隔離期在各州和領地仍然有效，將會一直為民眾支付緊急津貼。





他在國家內閣會議後表示，政府要求強制隔離，就有責任提供支持。





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艾巴尼斯指：他們認為如果民眾生病，無論是因為新冠病毒還是其他健康問題，都不應該工作，這至關重要。





自大流行開始以來，納稅人已向有需要人士支付逾22億元。



新州衛生局表示，儘管最近出現了 Omicron 浪潮和初冬流感季節，公立醫院在 6 月季度提供了高質量的護理。





它說，大多數急診科患者（62.8%）按時開始治療，超過七成患者（72.5%）在 30 分鐘內從救護車轉移到急診室工作人員。





幾乎所有緊急擇期手術（98.2%）都按時進行。

另外，保險巨頭 Bupa 寬客戶下個月每份保單可獲得高達 340 元的現金回贈，以作為大流行的補助。





但該健康保險公司已在 9 月 1 日把保費上調。





各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



