新冠要聞：澳洲每周平均新冠病例數目減15%（9月23日）

Highlights 西澳在下議院通過了一項有爭議法案，以取代緊急權力

塔州為長新冠患者開設新服務

美國可能很快批准5至11 歲兒童接種Omicron 特定加強劑

西澳已在下議院通過一法案，以取代疫情期間引入的緊急權力。





2022 年緊急管理修正案（臨時新冠規定）法案將容許麥高文(Mark McGowan) 政府繼續執行新冠限制。





該法案被反對派形容為「嚴厲」，現將於10月在上議院進行辯論。



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澳洲在周五報告其每周新冠數字。





數據顯示，截至9月20日的一周，每日新增的新冠病例的平均數字為6,543 宗，比過去一周減少近15%。





塔州為感染冠狀病毒 12 周後繼續出現症狀的人，啟動後新冠導航服務。





從明天（周六）開始，塔州人將無需預約即可在所有國營診所進行 PCR 檢測，他們可以在診所營業時間內前往。



根據《衛報》報導，自 7 月初新冠病例有所下降後，本周英國的新冠病例增加 20% 以上。





美國食品及藥物管理局表示，5 至 11 歲兒童的新的針對Omicron 加強劑距離推出「只有幾周的時間」。





目前在澳洲並非所有兒童都可以接種加強劑。





但澳洲免疫技術諮詢小組（Australian Technical Advisory Group on Immunisation）目前正在審查醫藥用品管理局(Therapeutic Goods Administration TGA) 容許兒童使用加強劑的決定。





日本、台灣和香港已經分享重新開放邊境的計劃。





中國和北韓現在是僅有的兩個仍然有入境限制的國家。





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各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

了解。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



