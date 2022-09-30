新冠要聞：強制隔離與新冠疫情災難病假津貼於下月中結束（9月30日）

Highlights 凱利說澳洲應對疫情的緊急回應已經結束

澳洲醫學會主席羅布森（Steve Robson）警告，不應將新冠視為流感

新冠疫情災難病假津貼（pandemic leave disaster payment）也將於10月14日結束

從10月14日起，新冠檢測呈陽性人士將不再需要進行隔離。





這「一致決定」是由總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 周五在坎培拉召開的國家內閣會議上作出。





艾巴尼斯指「新冠疫情災難病假津貼也將在同時間結束，除了高風險環境中的人（工人），他們需要特別支援。」





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現時，無症狀的澳洲人需要自我隔離五天。



澳洲首席醫官凱利（Paul Kelly）表示，澳洲對疫情的緊急回應可能已結束。





但他警告說，疫情仍未結束，澳洲未來的浪潮可能與今年早些時候看到的類似。





凱利指，目前澳洲的新冠感染率、住院率、深切治療部入住率和護老院的爆發率都很低。





「我們在目前，對以前的感染也有非常高的混合免疫力，特別是在那些高度脆弱的社群，包括長者、長者護理人員，猶其有傷殘的人，及我們之前已多次討論過的人，他們的疫苗接種率很高。」





凱利補充「我認為，從公共衛生的角度來看，此時取消隔離是一個合理的行為。」





凱利在回答有關自願自我隔離的問題時表示，人們在最初的兩到三天內最具傳染性，並且在出現症狀時更有可能具傳染性。





他說：「我們現在不會阻止感染者進入社區，未來也不會。」





「我們沒有改變病毒的傳染性。」



艾巴尼斯表示，政府正在根據建議和情況改變立場。他指領導人已討論繼續展開行動讓人們接種疫苗的必要性。





「我們將繼續在高風險地區提供支援。我們將繼續監察這些問題，我們將在 12 月進行另一次討論。」





澳洲醫學會主席羅布森（Steve Robson）警告說，不應將新冠視為流感。





他早上向澳洲廣播公司表示「如果你認為流感是新冠，那麼你生活在一個幻想中。新冠是長期傳染。我們已經看到長新冠對勞動力和社區的巨大影響。長期流感或長期感冒並不會有有關影響。這是幻想。」





各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



