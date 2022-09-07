新冠要聞：澳洲經濟接近恢復至疫前水平（9月7日）

要點 澳洲經濟在六月季度增長0.9%

研究發現1700名兒童在疫情期間失去至親

美國可能會實施每年注射新冠疫苗

周三（9月7日），全澳至少新增 60 宗新冠死亡病例，其中昆州有 24 人死亡，新州 21 人，維州 11 人。





統計局今日的數據顯示，受惠於邊境重開和出口增加，澳洲在4月1日至6月30日的季度經濟增長達到0.9%，接近疫情前水平。





統計局指，全國生產總值（GDP）在疫情期間受到一開始的新冠病毒及其Delta變種毒株的影響，兩次大幅下跌，不過在封鎖措施結束後已觸底反彈。





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澳洲國立大學（ANU）一份新的研究發現，每100名新冠死者，就有13名18歲以下未成年人失去父母之一甚至雙親。疫情以來共有1700名澳洲兒童失去至少一位至親。





JAMA Network發佈的全球研究顯示，超過1050萬兒童遭此厄運。其中最多的國家包括孟加拉、印度、印尼、緬甸、尼泊爾、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、肯亞、尼日利亞和南非。





據報新產的疫苗有助對抗目前的新冠病毒毒株，美國政府有意推行每年接種一次疫苗。白宮新冠應對協調員Ashish Jha醫生表示，一年一針足夠大部份美國人保持較高的防止重症的保護。



各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



