新冠要聞：密切接觸者仍需遵守防疫限制（9月12日）

要點
- 新冠後遺症令澳洲每周損失1億元
- 安老院今年的死亡個案比之前多兩倍
- 研究發現壓力越大後遺症越嚴重
南澳衛生部門澄清，密切接觸者的自我隔離規定不變。
全國的確診者的強制隔離時間已在9月9日開始，從7日減少至5日。但南澳當局指，密切接觸者仍需遵守相關防疫規定7天，出門時必須戴口罩，7天內要做5次快速抗原檢測（RAT），並要知會僱主、學校或托兒中心，還要避免前往醫院等高風險場所。
預計其他州地亦會作類似澄清。衛生防護專責委員會（Australian Health Protection Principal Committee）上周建議不應改動密切接觸者的防疫規定。
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《澳洲金融評論》（AFR）報道，新冠後遺症正造成澳洲經濟每星期損失1億元，全年約損失52億元。
在Jama Network發表的一份新研究指，有心理壓力的人，感染新冠後有更高風險出現長期症狀以及相關疾病。所謂心理壓力包括抑鬱、焦慮、擔憂、感知壓力和孤獨。
衛生部門的數據顯示，全國安老院今年有超過3000名長者因感染新冠病毒而去世，數字是疫情頭兩年的三倍之多。
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【實時更新】全澳各州及領地新冠防疫限制一覽
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