Latest

新冠要聞：新冠隔離期或縮至5天（8月29日）

以下為８月29日（星期一）最新新冠疫情資訊。

COVID-19 Australia

新冠隔離期或縮至5天。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

重點
  • 從今天起，新州的養老金領取人和優惠卡持有人最多可獲得 10套免費快速抗原檢測
  • 國家內閣將在周三決定是否縮短新冠隔離期
  • 免費流感疫苗的截止日期為8月31日
澳洲在周一報告至少 11 宗新冠死亡個案，其中新州和維州各有 4 宗。

澳洲各州和領地的每日新增新冠病例數目繼續減少。

在此
查看全澳新增確診個案，住院新冠患者人數及死亡個案走勢。
Advertisement
維州計劃所有在2023至2024年，報讀護士或助產士課程的本地學生，可以獲得獎學金支付學費，但有關計劃遭到了行業領袖的批評。

澳洲私立醫院協會行政總監羅夫（Michael Roff）表示，這對於維州的公立醫院系統來說不是好消息。

他說「維州的公立醫院已經在新冠病毒、流感和大量非緊急手術積壓等問題而備受困擾。」

「他們目前依靠私營界別來幫助他們管理。如果私營界別失去醫院，公共系統的壓力只會增加。」

從今天開始，養老金領取人和其他符合條件的優惠卡持有人，可以從任何新州服務中心、流動服務中心或災難救援中心領取最多 10 份免費快速抗原檢測。
國家內閣在周三可能會將新冠病毒檢測呈陽性的人的隔離期，由現時七天縮短到五天。

昆士蘭大學的研究人員表示，新冠疫情對女性產生了重大的財務和心理影響。

首席研究員 Terry Fitzsimmons 表示，女性在封城期間，被減少工作時間，甚至完全停止工作。她們比男性要承擔更多的家務。

在澳洲各州和領地免費接種流感疫苗的截止日期為 8 月 31 日。

各州及領地的疫情指引：
新州
維州
昆州
西澳
南澳
北領地
澳洲首都領地
塔州


以多種語言閱讀
關於新冠病毒疫苗的資訊


各州及領地新冠病毒檢測診所：
目前設置RAT登記服務的州及領地包
若有意前往海外旅遊，可
按此
了解最新旅遊要求及建議。

如需要經濟援助，可
按此
了解。

SBS 以 63 種語言提供最新新冠病毒疫情消息及資訊，請瀏覽
sbs.com.au/coronavirus


在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。


目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往
sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 29 August 2022 at 2:27pm
Source: SBS