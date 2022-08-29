新冠要聞：新冠隔離期或縮至5天（8月29日）

重點 從今天起，新州的養老金領取人和優惠卡持有人最多可獲得 10套免費快速抗原檢測

國家內閣將在周三決定是否縮短新冠隔離期

免費流感疫苗的截止日期為8月31日

澳洲在周一報告至少 11 宗新冠死亡個案，其中新州和維州各有 4 宗。





澳洲各州和領地的每日新增新冠病例數目繼續減少。





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維州計劃所有在2023至2024年，報讀護士或助產士課程的本地學生，可以獲得獎學金支付學費，但有關計劃遭到了行業領袖的批評。





澳洲私立醫院協會行政總監羅夫（Michael Roff）表示，這對於維州的公立醫院系統來說不是好消息。





他說「維州的公立醫院已經在新冠病毒、流感和大量非緊急手術積壓等問題而備受困擾。」





「他們目前依靠私營界別來幫助他們管理。如果私營界別失去醫院，公共系統的壓力只會增加。」





從今天開始，養老金領取人和其他符合條件的優惠卡持有人，可以從任何新州服務中心、流動服務中心或災難救援中心領取最多 10 份免費快速抗原檢測。



國家內閣在周三可能會將新冠病毒檢測呈陽性的人的隔離期，由現時七天縮短到五天。





昆士蘭大學的研究人員表示，新冠疫情對女性產生了重大的財務和心理影響。





首席研究員 Terry Fitzsimmons 表示，女性在封城期間，被減少工作時間，甚至完全停止工作。她們比男性要承擔更多的家務。





在澳洲各州和領地免費接種流感疫苗的截止日期為 8 月 31 日。





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各州及領地新冠病毒檢測診所：



目前設置RAT登記服務的州及領地包



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



