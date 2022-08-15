新冠要聞：前總理莫理遜面對重大指控（8月15日）

Highlights 衛生部長畢勒排除了結束bulk billing的可能性。

一份報告稱，前總理莫理遜任命自己為多個投資組合的聯合部長。

34 / 5,000 Translation results 世界衛生組織同意重新命名猴痘。

周一（8月15日），全澳至少新增 28 宗新冠死亡病例，其中維州有15 人死亡，新州 6 人，南澳 4 人。





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總理艾巴尼斯表示，工黨政府將就有關前總理莫理遜在新冠大流行開始時任命自己為聯合衛生、財政和資源部長的說法作出調查。





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艾巴尼斯指：「莫理遜當時正在管理一個影子政府。」





澳洲國立大學 (ANU) 和雪梨大學的研究人員表示，新冠大流行已經重大地改變了零售工作。





兩成半的零售工人表示，由於技術不斷發展，如果他們不跟上變化，具備所需的技術，他們將會失業。





維州政府已宣布提供資金，為新的醫療設施開發技術。其中包括：新冠病毒檢測、流感和其他呼吸道疾病的即時檢測。





衛生部長畢勒告訴澳洲廣播公司阿德雷德電台（891 ABC ADELAIDE），他並未打算結束Bulk billing的制度。





他說，國民保健計劃（Medicare）處於推出近 40 年以來最「危險」的狀態。





塔州從 8 月 30 日起將關閉新冠社區疫苗接種中心。居民日後可在全科醫生和藥房接受檢查。





世界衛生組織已同意使用羅馬數字重新命名猴痘變種。世衛組織正舉行公開磋商，任何人都可以提出新名字。



各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



