新冠要聞：衛生部長指澳洲有足夠疫苗（9月28日）

要點
- 衛生部長對醫療資訊洩漏表示「非常擔憂」。
- 輝瑞公司以1.79億元收購澳企ResApp。
- 數據顯示少了澳洲人通報感冒和新冠症狀。
衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，澳洲已確保有足夠的新冠疫苗劑量。他向澳洲廣播公司（ABC）說，政府正透過和輝瑞及莫德納的合同獲取最新款的新冠疫苗。
「我們目前和Novavax、輝瑞及莫德納有（疫苗）安排，合同覆蓋整個夏天到2023年。」
他提到，6月要求衛生部前秘書長Jane Halton教授對前政府購買和分配新冠疫苗的做法進行獨立檢討，報告建議當局尋求在2023年尋找途徑獲得莫德納疫苗，因為目前的合同在今年年底到期。
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畢勒也提到，政府打算為受到電訊公司Optus資訊洩漏影響的人士更換國民保健（Medicare）卡。「我們留意到Optus數據泄露牽連甚廣。我們過去24小時得知國民保健卡數據亦洩露，對此特別關注。」
輝瑞公司以1.79億澳元收購布里斯本企業ResApp。該企業開發了一款手機程式，可以透過咳嗽聲來診斷是否感染新冠病毒或患上其他呼吸道疾病。
統計局的最新數據顯示，澳洲出現感冒、流感和新冠症狀的人數減少。統計局的家庭調查主管David Zago表示，今年7月有42%家庭報告相關症狀，而在8月8日至28日期間進行的調查顯示，該比例下降至36%。
各州及領地新冠病毒檢測診所：
目前設置RAT登記服務的州及領地包括
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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
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