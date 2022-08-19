新冠要聞：澳洲出歌教父母防止兒童感染（8月19日）

Highlights 澳洲發布歌曲提醒父母有關兒童病毒感染

澳洲的新冠死亡人數已超過 13,000

世衛報告稱，全球新冠病例減少 24%

澳洲在周五報告至少 73 宗新冠死亡個案，其中維州有27 人，新州有 22 人，昆州有 14 人。





澳洲在截至本周的新冠死亡總人數超過 13,000 人。自疫情開始以來，已有 13,229 人死於新冠病毒。





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澳洲衛生部長畢勒（Mark Butler）向澳洲廣播公司電台表示，雖然目前的 Omicron 和流感疫情提前達到頂峰，但醫院系統仍面臨相當大的結構壓力。





畢勒表示，疫情還沒有結束，新冠病毒仍沒有像流感那樣成為每 12 個月的季節性病毒。





衛生和長者護理部發布歌曲（I Got You），提醒家庭如何避免兒童感染病毒。



南澳人在周六從上午 10 點到下午 4時30分，可以在東阿德萊德學校、Whitefriars 天主教學校、Berri 小學、Pooraka 小學和 Magill 小學接種新冠疫苗和加強劑。





世界衛生組織在最新報告中指出，截至 8 月 14 日的一周，全球新冠病例下降24%。





西太平洋地區包括澳洲、日本和韓國的病例減少 18%。





日本、韓國、美國、德國和意大利截至 8 月 14 日，報告當周的全球最高病例。





世界衛生組織目前正在監測 200 個 Omicron 譜系。





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各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



