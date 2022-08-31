新冠要聞：全澳確診破千萬宗 當局料縮短隔離天數（8月31日）

要點 維州將設立一個新的防疫籌備中心

澳洲將投資3150萬元研究新冠治療方法

研究指Paxlovid口服藥有效降低長者的住院率和死亡率

周三（8月31日），全澳至少新增 65 宗新冠死亡病例，其中維州有26 人死亡，新州 22 人，昆州 10 人。





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國家內閣會議正在開會討論，是否將新冠確診者的強制隔離天數從7日減少為5日。而醫療服務工會呼籲完全取消強制做法。





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維州政府將為墨爾本大學撥款7500萬元，建立一個新的防疫籌備中心。加拿大慈善家兼商人Geoffrey Cumming將為中心捐款2.5億元，是澳洲醫學界史上最大一筆慈善捐贈。



澳洲政府將撥款3150萬元用作研究，包括治療新冠疾病及了解其長期影響。





澳洲已錄得超過1000萬宗新冠個案。截至2022年8月30日下午3點，全國總共有10,018,025人確診，13,834人死亡，年齡中位數分別為31歲和83歲。





以色列一項新研究在《新英倫醫學雜誌》發表，指抗新冠藥物Paxlovid在65歲及以上的服用人群中，降低了73%的住院率和79%的死亡率。





各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



