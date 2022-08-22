新冠要聞：澳洲新感染和住院人數繼續下降（8月22日）

重點 新州在周末錄得首宗本地猴痘病例

數據顯示在疫情期間離婚申請增加

總理艾巴尼斯就莫理遜的秘密任命分享法律建議

澳洲在周一報告至少有 10 人死於新冠病毒，其中維州有 6 人，新州有 4 人。





澳洲各州和領地的新病例、住院人數和 深切治療部入院繼續減少。





一些司法管轄區現在報告的新冠宗數，是自 4 月 4 日以來的最低 。





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前任總理莫理遜在前年 3 月至 去年 5 月期間， 兼任衛生、金融、財政、內政、工業及資源等5 個部長職位。總理艾巴尼斯將就此發布法律建議。





新州在周末報告首宗本地猴痘病例，新州目前有 42 宗病例，報告感染最多的是從海外返回澳洲的旅行人士。





衛生部的數據顯示，截至 8 月 19 日，長者護理住宅機構中有 3,917 宗 新冠病例和 592 宗活躍爆發。





數據進一步顯示，自 2022 年 8 月 12 日以來，爆發群組增加 148 宗，新增居民死亡人數增加 92 人。



澳洲家庭法院（Family Court of Australia）和澳洲聯邦巡迴法院（Federal Circuit. Court of Australia）的數據顯示，對比疫情前兩年，離婚申請大幅增加。



2020至21 年度共收到 49,625 份申請，而 2019至20 年度和 2018至19 年度分別為 45,886 份和 44,432 份。





日本首相岸田文雄感染新冠病毒。





各州及領地的疫情指引：





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各州及領地新冠病毒檢測診所：





目前設置RAT登記服務的州及領地包





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



