新冠要聞：西澳今起取消公共交通工具口罩令

重點
- 由即日起，無症狀居民可在五天後結束自我隔離
- 有建議結束隔離的無症狀居民不要去醫院和其他高風險場所
- 西澳人不再需要在公共交通工具上戴口罩
澳洲在周五報告至少有 47 人死於新冠病毒，其中維州有41人，昆州有6人。
各州和領地已決定停止匯報每日新冠數字。因此，新州、南澳、北領地和首都領地今天沒有提供其統計數據。
其他地方將從明天（星期六）開始跟從。
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澳洲從今天（9 月 9 日）上午12:01起，取消了在入境國際航班上佩戴口罩的要求。
有關要求是從2021年1月開始。
國內航班的口罩令也於今天結束。
從今天開始，新冠檢測呈陽性的無症狀居民的隔離期由7天縮短到5天。
出現急性症狀的居民，如喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽或呼吸急促，必須從檢測當日起自我隔離 7 天。
澳洲衛生防護官員委員會(Australian Health Protection Principal Committee)在周五強烈建議無症狀居民在 7 天內不可到訪高風險場所。
高風險環境包括醫院、公共診所、私人醫療機構、老人院和殘疾人士護理機構。
委員會對密切接觸者的管理進行任何改變。
從今天開始，西澳人不再需要在公共交通工具上戴口罩，包括出租車和共乘，預計其他州也會跟從。
各州及領地的疫情指引：
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各州及領地新冠病毒檢測診所：
目前設置RAT登記服務的州及領地包括
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