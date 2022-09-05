新冠要聞：國會委員會調查長新冠和再感染新冠影響（9月5日）

重點
- 五歲以下的體弱勢兒童從今天起可接種新冠疫苗 children under five can receive their COVID-19 vaccine from today
- 專家警告縮短隔離期和取消罩要求會有後果
- 維州首席衛生官警告不要進一步縮短隔離期
澳洲在周一報告至少有11人死於新冠病毒，其中維州有4人，新州和昆州各有2人。
聯邦國會委員會將審查長新冠對健康、經濟和教育的影響。
委員會副主席兼自由黨議員Melissa McIntosh表示，委員會希望聽取長新冠病人或再次感染新冠病毒的人的意見。
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居民和組織可以在11月18日之前與委員會分享他們的經驗。
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澳洲頂尖的衛生專家百特教授（Nancy Baxter）和 C Raina MacIntyre 批評政客將新冠隔離期從7天縮短到5天，並從9月9日起取消國內航班的口罩令。
他們說，由於隔離時間縮短，工作場所和學校的感染人數將會增加。
他們表示「當我們的下一波浪潮到來時，將導致更多人因為感染新冠或照顧他人而被解僱，從而違背改變的最終目的。」
根據《時代報》報導，維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）警告，進一步縮短隔離期可能會導致「維州目前和未來疫情中的病例、住院人數和死亡人數大幅持續增加」。
從今天起，澳洲5歲以下有健康問題的兒童可以接種莫德納(Moderna)的新冠疫苗。
澳洲免疫技術諮詢小組(ATAGI) 表示，正在審查莫德納的二價新冠疫苗，該疫苗同時針對原始病毒和Omicron的亞變種。
澳洲醫藥用品管理局（TGA） 於 8 月 29 日批准該疫苗。該疫苗也在英國和美國獲得批准。
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