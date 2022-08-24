新冠要聞：昆州未接種疫苗教職員遭減薪（8月24日）

要點
- 南澳為11月迎來新一波疫情作準備
- 澳洲人搭飛機出行尚未恢復到疫情前水平
- 輝瑞之後，莫德納亦為針對BA.5毒株疫苗尋求批准
周三（8月24日），全澳至少新增 60 宗新冠死亡病例，其中昆州有29 人死亡，新州 14 人，維州 10 人。
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昆州政府去信5.4萬名公立學校教職員中的900人，指他們因為未接種新冠疫苗而要作「小規模的臨時減薪」。
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聯邦長者護理部長Anika Well表示，這些教職員是面臨「自己作出的決定的後果」。
南澳衛生廳長表示，當地可能會在11月迎來新一波的疫情。
雪梨機場的行政總裁Geoff Culbert表示，航空業乘客數量仍未恢復到疫情前水平。
數據顯示，與2019年同期相比，今年七月雪梨機場的國內旅客人數少15.5%，國際旅客少42.2%。
繼輝瑞之後，莫德納也向美國食品與藥品管理局提交了申請，以升級其新冠疫苗加強劑的版本，來針對Omicron的BA.5變種毒株。
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