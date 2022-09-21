新冠要聞：藥管局批准5至11歲兒童打加強針（9月21日）

要點 昆州取消公共交通強制口罩令。

世衛建議不再使用兩種早期抗體治療藥物。

全球衛生部門追蹤兩種新變種毒株。

醫藥用品管理局（TGA）已臨時批准5至11歲兒童注射輝瑞（Pfizer）疫苗作為加強劑。不過，在正式實施前，還須得到免疫技術諮詢小組（ATAGI）審批及向衛生部長提出建議。





昆州成為最新一個取消公共交通強制口罩令的州份。除了一般公共交通工具，民眾搭乘的士、共享汽車，以及在火車站、巴士站、的士站等地也不再需要戴口罩。





目前全澳只剩下維州和首都領地仍強制民眾在這些公共交通和相關場所戴口罩，而坎培拉預計會在月底也取消這項措施。



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助理衛生與長者事務部長Ged Kearney表示，政府正資助一項針對新冠疫苗和傳播情況的新研究。該研究將評估患有慢性疾病的兒童和成人的免疫反應，例如腎臟和肺部疾病、炎症性腸病、風濕性疾病、愛滋病和進行器官移植。





世界衛生組織建議，不再使用抗體治療藥物sotrovimab和casirivimab-imdevimab，因它們已不再對目前流行毒株的新冠病毒有效。





全球研究員正在追蹤新的變種毒株BF.7（又名BA.5.2.1.7）。這種毒株已在部份國家發現，其中比利時的新感染個案有四份之一屬於該毒株，法國、德國和丹麥都發現了約一成。





而另一種毒株BA.4.6仍然受研究員關注，因它佔美國新增個案的超過一成。





各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



