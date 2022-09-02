新冠要聞：西澳放寬多項新冠防疫措施（9月2日）

要點 昆州取消對私人護理人員的強制疫苗接種要求

TGA 批准針對原始和Omicron 變種BA.1的疫苗

世衛報告每周病例和死亡人數減少

澳洲在周五報告至少有58人死於新冠病毒，其中新州有21人，維州有17人。





西澳（WA）已成為第一個取消公共交通上（包括共乘和的士）口罩令州份，並在9月9日生效。





但是，在高風險場所，包括醫院、監獄、長者和殘疾人士護理機構等，仍然需要戴口罩。





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從今天（9月2日）開始，西澳的長者和殘疾人士護理機構的探病時間限制已取消。





昆州已取消對私人護理人員的強制接種新冠疫苗的要求。





但在長者和殘疾護理機構的工作人員，仍需要遵守最新的疫苗接種要求。





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總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在國家內閣為將無症狀澳洲人的新冠隔離期從 7 天縮短到 5 天的決定進行辯護。





艾巴尼斯向新聞節目ABC News Breakfast表示，這是所有州和領地都支持的「必要決定」（necessary decision）。





澳洲醫藥用品管理局（TGA）已臨時批准莫德納（Moderna）的二價新冠疫苗，該疫苗針對原始的新冠病毒變種和Omicron變種BA.1 。





加強劑可用於18歲及以上的人士。





TGA表示，初步分析表明，與最初的 SPIKEVAX 疫苗相比，二價疫苗對BA.4和BA.5亞變種產生更高的免疫反應。





世界衛生組織在其最新的每周報告中指，截至8月28日的一星期，全球新的新冠病例和死亡人數分別下降了16%和13%。





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各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



