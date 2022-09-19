新冠要聞：維州首席衛生官警告免疫力下降或導致下一波疫情

要點
- 澳洲將額外撥款 14 億元支持 9 月後的新冠防疫措施
- 維州對公共交通上沒有戴口罩人士共發出逾百張罰單
澳洲衛生部長畢勒（Mark Butler）在周一表示，艾巴尼斯政府將額外撥款14億元應對新冠疫情。
他指，目前的新冠應對措施已延長至12月31日。
有關措施早前原定在9月30日到期。
Advertisement
在14億元中，8.4億元將用於老年長者護理支援計劃，4800萬元將用於100家由家庭醫生主導的呼吸道診所。
另外 2.35億元將用於為長者護理、初級保健、殘疾護理、原住民醫療服務和前線醫護人員購買個人防護裝備、療程和快速抗原測試。
畢勒指，澳洲的新冠病例急劇下降。
「自7月下旬這一波高峰以後，病例數目下降約 85%，住院人數下降約70%。」
「目前爆發疫情的護老機構數目下降四分之三以上，死亡率下降一半以上。」
維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）在Twitter上表示，接種第二劑加強劑或第四次疫苗，可以降低死於新冠的風險4倍。
他說，現在正在開發不同或二價的加強劑，但「明確的信息是現在（要）接種任何加強劑！」
薩頓在周日表示，未來的新冠疫情可能不像以往那樣嚴重。
他在Twitter上表示「即將到來的疫情——如果是這樣的話——可能更多地是由減弱的混合免疫（最近的感染+疫苗接種）推動的，而不是任何特定變種。但大家不要誤會，變種仍會出現。」
據澳聯社（AAP） 報導，維州已發出 100 多份罰款和 181,000 份警告，原因是乘客不遵守維州公共交通工具上的口罩規定。
各州及領地的疫情指引：
以多種語言閱讀。
各州及領地新冠病毒檢測診所：
目前設置RAT登記服務的州及領地包括
若有意前往海外旅遊，可了解最新旅遊要求及建議。
如需要經濟援助，可了解。
SBS 以 63 種語言提供最新新冠病毒疫情消息及資訊，請瀏覽 。
目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。