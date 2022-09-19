新冠要聞：維州首席衛生官警告免疫力下降或導致下一波疫情

要點 澳洲將額外撥款 14 億元支持 9 月後的新冠防疫措施

維州對公共交通上沒有戴口罩人士共發出逾百張罰單

澳洲衛生部長畢勒（Mark Butler）在周一表示，艾巴尼斯政府將額外撥款14億元應對新冠疫情。





他指，目前的新冠應對措施已延長至12月31日。





有關措施早前原定在9月30日到期。





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在14億元中，8.4億元將用於老年長者護理支援計劃，4800萬元將用於100家由家庭醫生主導的呼吸道診所。





另外 2.35億元將用於為長者護理、初級保健、殘疾護理、原住民醫療服務和前線醫護人員購買個人防護裝備、療程和快速抗原測試。





畢勒指，澳洲的新冠病例急劇下降。





「自7月下旬這一波高峰以後，病例數目下降約 85%，住院人數下降約70%。」





「目前爆發疫情的護老機構數目下降四分之三以上，死亡率下降一半以上。」



維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）在Twitter上表示，接種第二劑加強劑或第四次疫苗，可以降低死於新冠的風險4倍。





他說，現在正在開發不同或二價的加強劑，但「明確的信息是現在（要）接種任何加強劑！」





薩頓在周日表示，未來的新冠疫情可能不像以往那樣嚴重。





他在Twitter上表示「即將到來的疫情——如果是這樣的話——可能更多地是由減弱的混合免疫（最近的感染+疫苗接種）推動的，而不是任何特定變種。但大家不要誤會，變種仍會出現。」





據澳聯社（AAP） 報導，維州已發出 100 多份罰款和 181,000 份警告，原因是乘客不遵守維州公共交通工具上的口罩規定。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



