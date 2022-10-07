昆士蘭大學研究發現新冠病毒損害心臟

本文重點 昆士蘭大學的研究人員指新冠病毒可傷害心臟

TGA 臨時批准6 個月至 5 歲以下兒童可接種輝瑞疫苗

世衛組織持續報告全球每周新的新冠病例和死亡人數減少

新州和維州報告，在截至10月6日的一周，新的新冠感染個案、住院、死亡和入住深切治療部的人數與上周比較均有所減少。





新州衛生部表示，早期跡象表明，新州的 BA.2.75 感染正在增加。





但是新州的 7 天住院平均數，是今年年初以來的最低，預計未來幾周將保持低位。



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昆士蘭大學的研究人員發現 新冠病毒會損害心臟。





他們表明，新冠病毒並不「像流感一樣」。





澳洲醫學協會 (AMA) 羅布森（Steve Robson）表示，澳洲太早取消新冠病毒的隔離要求。





他向傳媒表示「所有跡像表明，我們正在關注另一波新冠病毒疫情。如果我們在假期期間再出現一波疫情，對國家來說是壞消息，因為我們無法解決積壓的問題。」





澳洲藥品及用品管理局（TGA）已暫時批准6個月至5歲以下的兒童，可接種輝瑞疫苗的兒童劑量。





該疫苗在推薦給聯邦衛生部長批准前，將由澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）進行審查。





莫德納（Moderna） 的新冠疫苗，仍然是唯一批准可用於該年齡組別的弱勢兒童的疫苗。





TGA已准許莫德納針對原始病毒和 Omicron的BA.5/BA.4子變種的二價疫苗的申請提交。



TGA 表示將在給予臨時批准前，會審查該疫苗的人體臨床試驗。





澳洲已批准莫德納針對原始病毒和Omicron的BA.1子變種的疫苗，用在 18 歲及以上的人中，作為第三和第四種疫苗。





昆州、維州和西澳已關閉新冠確診個案的隔離設施。





在疫情期間，用於建造這些專用設施的費用超過10億元。





全球每周新增 新冠病例和死亡人數持續減少。





世界衛生組織在周四報告指，截至10月2日的一周，有8,300人死亡，比前一周增加12%。





德國、美國、日本、中國和法國報告的每周新增病例數量最多。





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各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



