巴瑟斯特 1000 公里開賽即下雨並連番炒車

而經過一番清理之後，賽事重啟，但車手 Zane Goddard 的房車失控，滑出賽道，他試圖重回賽道時，卻與風馳駛至、由 Matt Campbell 所駕駛的房車發生碰撞，結果造成更嚴重的事故。





車手 Thomas Randle/Zak Best 於第一圈賽事已出局，第二次事故後，Andre Heimgartner/Dale Wood、James Courtney/Zane Goddard，與及 David Reynolds/Matt Campbell 都一併出局。





跑道於開賽前還是乾的，不過開賽後不久則下雨，令到賽道十分滑。





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至於昨日的賽事，則因天雨關係，路面有好多水氹，大會考慮到車手的安全，所以遭到取消。





打入決賽的頭 10 名車手，於準備一決雌雄前 10 分鐘接到取消的通知，是該項賽事 44 年來首次，並導致在場的部分車迷大表不滿。





今天排頭位的車手是 Cam Waters，他於星期五創出最快的圈速。他表示，雖然取消賽事令人不快，但他認為這個決定是可以理解的。





Waters 表示，昨日他穿好戰衣準備出戰，而他也見到有人在賽道開車，所以以為賽事會照常舉行。





他繼續說，當車手駛過「河水」的時候，汽車就活像一塊「滑水板」，完全不受控制。大家其實都不想在星期日 (今天) 重頭戲之前，自己的汽車被撞毀。





今日的重頭戲由 28 位車手角逐，他們要完成 161 圈合共長 1,000 公里的賽程。

