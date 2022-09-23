NDIS被轟年齡歧視 有65歲以上人士提集體訴訟

Peter Freckleton 從六歲起就已是傷殘，但目前沒有資格參加國家殘疾保險計劃 (NDIS)。





因在1950 年代小兒麻痺症的高峰期，Peter Freckleton的雙腿從嬰兒時已是癱瘓。





當NDIS推出時，他已超過65歲，因此並沒有資格參與計劃。





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Peter Freckleton是數十名向計劃提出集體訴訟的索賠人之一，他們說指因年齡而受到歧視。





Peter Freckleton 指「他們不是在限制你在65歲前是否有殘疾，而是你申請時的年齡。」





「當我發現有年齡限制時，真的很震驚，我和其他人從小就有（殘疾）。」





「而且我認為這真的很不公平，有很多人比我以前的時候情況更差，但當計劃出現時，他們卻得不到任何幫助，我認為這是殘酷和不公平，應該採取一些行動。」





他指，通過「我的老年護理」(My Aged Care)服務計劃提供的資金，不足以資助殘疾人所需的護理和設備，例如特定類型的輪椅、支架或家中改裝。





「殘疾本身並不是世界末日，只要得到一些需要的幫助，就能過上完美的生活，可以四處在社區走動。」





「只有有著各種需要的設備，就可以繼續好好生活，並做出貢獻，但因為人們的出生日期而被隨意剝奪，就是我所說的日曆罪行（calendar crime）。」



Peter Freckleton 指計劃不是在限制申請人在 65 歲前是否有殘疾，而是申請時的年齡。 Source: AAP / MICK TSIKAS Mitry 律師行正對聯邦政府發起集體訴訟。





根據 Mitry 律師行表示，65 歲及以上的殘疾人士需要支援，但卻被排除在 NDIS 計劃外，導致「上萬人過得困難且不平等」，他們只能透過 「我的老年護理」(My Aged Care)服務計劃獲得有限的經濟援助。





集體訴訟目的希望可讓所有年齡層都使用 NDIS。





Mitry 律師行的首席律師 Rick Mitry 表示，自周末集體訴訟公開以來，已經有超過200人表示有興趣加入集體訴訟。





Rick Mitry 向SBS新聞表示「有太多人遭受不必要的痛苦……在我看來，這些人無法參與計劃，是令人無法忍受的。」





「讓他們擺脫困境，並恢復某程度上的正常生活，並不太難……這就是我們（這樣做）的原因。」





「我認為要令政府重視的唯一方法，是為這些人提出賠償。」



集體訴訟的主張是什麼？

集體訴訟案件正為那些錯過 NDIS 計劃的人尋求賠償，Mitry 律師行表示，估計為平均每年111,000元。





律師行也在考慮賠償包括由於無法加入 NDIS 造成的心理或健康影響，以及護理人員的費用、交通費用、醫療費用等。





案件並聲稱，《國家殘疾保險計劃法》的年齡要求，是超出了政府的憲法權力。





集體訴訟的目標是刪除年齡要求。





我們只是要求平等對待

根據現行法律，申請加入 NDIS 的人必須在提出申請時年齡在65歲以下。





Peter Freckleton認為這等同年齡歧視和殘疾歧視。





他認為法律行動是唯一的出路。





「我們已經嘗試過，已經與兩個主要政黨討論過.....他們不會讓步。」





「當政府做錯決定，你唯一能做的就是嘗試向法庭上訴......這不是輕易的事情，但似乎是在絕望中唯一的出路。」





「我們不要求特殊待遇。我們只是要求平等對待。」





社會服務部一位發言人向 SBS 新聞表示，在所有州和領地運行NDIS， 是澳洲對廣泛支援殘障系統的一部分。





「65歲以上的人可以通過長者護理系統獲得支援。」





「那些在NDIS下獲得支援，並年滿65歲的人可以選擇留在 NDIS 或轉移到長者護理系統。」



