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【見頂?】多艘「爆疫遊輪」停靠雪梨 第四波疫情本周或達頂峰

新州首席衛生官錢特博士指新州的確診病例數字將從本周達至頂峰後逐步下降。

COVID MAJESTIC PRINCESS CRUISE SHIP

多艘載有確診患者的郵輪上周在雪梨泊岸，估計本周第四波疫情將達高峰。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

重點
  • 錢特博士指新州的確診病例數字將從本周見頂後開始下降
  • 莫德納(Moderna) 在墨爾本興建其 mRNA 疫苗工廠
  • 世衛組織：上周全球新冠死亡人數下降 15％
澳洲各地的新冠確診數字持續攀升，當局估計第四波疫情可能在聖誕節前達到頂峰。 

上周五(12月9日)，新州和維州分別報告了 40,194 宗和 27,790 宗新確診病例，分別比過去一周增加了 6% 和 3%。 

新州首席衛生官錢特 （Kerry Chant） 表示，預計疫情本周達到高峰後，病例數字將會逐步下降。
上周五早上，一艘載有數百名疑似染疫遊客的遊輪停靠在雪梨。這艘名為Celebrity Eclipse的遊輪載有近 3000 名乘客，剛剛結束新西蘭之旅後在雪梨White Bay靠岸。 

新州政府將Celebrity Eclipse視為「二級新冠遊輪」，這意味著每 1,000 人中有 30-99 宗陽性病例，船上工作人員或服務受到影響。
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多艘載有確診患者的郵輪上周在雪梨泊岸，估計本周第四波疫情將達高峰。 Credit: NSW Government
事實在上周四（１２月８日），已有另一艘視為新冠二級遊輪 Majestic Princess 停泊在雪梨。此外，還有另外兩艘載有確診遊客定為一級的遊輪抵達雪梨，但估計兩艘船的確診數字不多。

儘管疫情仍然面對挑戰，新州衛生廳表示公立醫院的表現正在改善當中，報告顯示 65.6% 的患者按照指定時間內接受治療，超過七成患者 (74.8%) 在 30 分鐘內由救護車轉送到急症室。而澳洲各州和領地在 10 月 14 日結束所有新冠強制隔離措施。

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 上周一（１２月５日）宣布他確診的消息。國家內閣將繼續討論第四次疫情進展及防禦工作。
莫德納（Moderna）公司已開始在墨爾本東南部興建其 mRNA 疫苗工廠。預計該廠每年可生產多達 1 億劑疫苗。

聯邦衛生部長巴特勒(Mark Butler )表示，新設施和 mRNA 技術將幫助澳洲為未來的大流行病、以及心血管和呼吸系統等其他疾病作好準備。
世界衛生組織表示，與對上一周相比，上周全球新增死亡人數下降了 17%。11 月 28 日至 12 月 4 日期間，報告新增死亡人數超過 7,800 人。當中美國、日本、巴西、意大利和法國等國報告的每周新增病例數目最多。


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Published 11 December 2022 at 4:44pm
By Natalie Yeu
Source: SBS
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