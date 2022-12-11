【見頂?】多艘「爆疫遊輪」停靠雪梨 第四波疫情本周或達頂峰

重點 錢特博士指新州的確診病例數字將從本周見頂後開始下降

莫德納(Moderna) 在墨爾本興建其 mRNA 疫苗工廠

世衛組織：上周全球新冠死亡人數下降 15％

澳洲各地的新冠確診數字持續攀升，當局估計第四波疫情可能在聖誕節前達到頂峰。





上周五(12月9日)，新州和維州分別報告了 40,194 宗和 27,790 宗新確診病例，分別比過去一周增加了 6% 和 3%。





新州首席衛生官錢特 （Kerry Chant） 表示，預計疫情本周達到高峰後，病例數字將會逐步下降。



上周五早上，一艘載有數百名疑似染疫遊客的遊輪停靠在雪梨。這艘名為Celebrity Eclipse的遊輪載有近 3000 名乘客，剛剛結束新西蘭之旅後在雪梨White Bay靠岸。





新州政府將Celebrity Eclipse視為「二級新冠遊輪」，這意味著每 1,000 人中有 30-99 宗陽性病例，船上工作人員或服務受到影響。



多艘載有確診患者的郵輪上周在雪梨泊岸，估計本周第四波疫情將達高峰。 Credit: NSW Government 事實在上周四（１２月８日），已有另一艘視為新冠二級遊輪 Majestic Princess 停泊在雪梨。此外，還有另外兩艘載有確診遊客定為一級的遊輪抵達雪梨，但估計兩艘船的確診數字不多。





儘管疫情仍然面對挑戰，新州衛生廳表示公立醫院的表現正在改善當中，報告顯示 65.6% 的患者按照指定時間內接受治療，超過七成患者 (74.8%) 在 30 分鐘內由救護車轉送到急症室。而澳洲各州和領地在 10 月 14 日結束所有新冠強制隔離措施。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 上周一（１２月５日）宣布他確診的消息。國家內閣將繼續討論第四次疫情進展及防禦工作。



莫德納（Moderna）公司已開始在墨爾本東南部興建其 mRNA 疫苗工廠。預計該廠每年可生產多達 1 億劑疫苗。





聯邦衛生部長巴特勒(Mark Butler )表示，新設施和 mRNA 技術將幫助澳洲為未來的大流行病、以及心血管和呼吸系統等其他疾病作好準備。



世界衛生組織表示，與對上一周相比，上周全球新增死亡人數下降了 17%。11 月 28 日至 12 月 4 日期間，報告新增死亡人數超過 7,800 人。當中美國、日本、巴西、意大利和法國等國報告的每周新增病例數目最多。







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