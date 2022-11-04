【香脆可口】蛋黃醬脆雞

用蛋黃醬和麵包糠來伴雞肉，看似很「黑暗」，但其實很美味。而蛋黃醬比雞蛋優勝的地方在於，雖然其粘性不足，但它和麵包糠的結合更具柔軟度而不會過硬，吃起來也更香脆。
她表示，按照以下食譜製作蛋黃醬脆雞，無需額外加鹽，但配料任君選擇。
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可以往麵包糠中添加你喜愛的調料。 Source: SBS
2人份蛋黃醬脆雞製作步驟
材料：
2塊雞胸肉約500克（切開）、半杯全蛋蛋黃醬、1杯半熟麵包糠、米糠油
做法：
- 將雞肉和蛋黃醬加入碗中，攪拌均勻，確保每塊雞都沾滿蛋黃醬。
- 麵包糠加入另一個碗中，逐件把雞肉放入沾滿麵包糠。
- 在一個較大較深的平底鍋中加入2至3厘米的米糠油，中火加熱。
- 先放入一些麵包糠試溫，開始沸騰時便放入所有雞肉。
- 炸至金黃後翻面，若雞肉表面的麵包糠很快變褐色，就關小火。
- 撈起後放在篩或至今上瀝乾油份，搭配喜愛的醬料趁熱享用。
注：
- 任何牌子的蛋黃醬都可以，但需要全蛋的。
- 若想加入其他調料，可和麵包糠混合，再沾到雞肉上。
- 雞肉可以切成不同形狀，製成脆雞塊、脆雞扒。
香脆可口！ Source: SBS
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