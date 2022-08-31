【天降橫財】交易公司戶口當銀碼 錯轉亞裔女子千萬元

全球最大的加密貨幣交易平台之一Crypto.com，在2021年5月向墨爾本女子Thevamanogari Manivel「回水」100元時，不慎轉賬10,474,143元。經手職員當時在輸入金額的地方錯誤輸入了銀行戶口號碼。





直至年底進行財務審計時，該公司才發現重大錯誤，不過忽然富貴的女子已花掉了大量金錢。公司於是採取法律行動。





維州最高法院的法庭文件顯示，女子發現個人戶口出現橫財後，將款項轉入一個聯名戶口，並將40萬元轉入女兒Raveena Vijian的戶口。





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今年2月初，部份金錢從兩個戶口被提出，購置了Craigieburn一個售價135萬元、包含私人健身室和電影院的五房物業。





Crypto.com隨即要求凍結女子的銀行戶口，於是她將物業登記轉讓給馬來西亞的姊妹Thilagavathy Gangadory。後者戶口亦在3月被凍結。



女子所購置的135萬元位於Craigieburn的豪宅。 Credit: Barry Plant 據報法庭已要求將豪宅掛牌，把135萬元加上27,369元利息和其他支出的資金歸還Crypto.com。由於Gangadory沒有出庭，法官James Dudley Elliott警告，如果業主不從將會面臨藐視法庭的控告。





控方律師Mark McKillop懷疑其餘約900萬元已被轉到馬來西亞，因女子在當地經營物流生意。





另一名控方律師Justin Lawrence表示，如果發現自己的戶口出現不應該有的資金，用戶有責任告知轉款者。「如果你扣留他人的財產，這實際上是透過欺詐方式獲得，你無權保留，理應歸還。」





而辯方律師William Lye表示，其當事人承認收到巨款，但要求對方證明款項所屬以及是「錯誤」轉賬，並指該公司三個財政季度都沒發現問題。





法庭已要求女子披露其在馬來西亞的資產，並於10月繼續審理案件。

