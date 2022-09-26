【古巴公投】有望通過同性婚姻合法化

要點 古巴民眾正進行公投，民調指就同性婚姻合法化的修正案有望通過。

一旦通過，古巴將成為拉丁美洲第九個同性婚姻合法化的國家。

古巴民眾正就長達100項與同性婚姻合法化相關的2022年《家庭法》修正法案進行投票。





一旦通過，將令古巴成為拉丁美洲第九個允許同性婚姻合法化的國家，修正案亦同時允許同性伴侶收養孩子，並促進平等分享家庭權利以及男女之間的責任。





古巴總統卡奈（Miguel Diaz-Canel）與夫人步行前往距離他們位於哈瓦那郊區 Siboney 的住所幾街之隔的票站投票，他向記者表示，該修正案將廢除古巴社會「根深蒂固的偏見和禁忌」。



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我的期望是大多數人會投贊成票 古巴總統卡奈





卡奈又說，無論公投結果如何，已經引起古巴社會有足夠辯論，並對古巴社會作出了貢獻。





這項修正案經過了 25 次提交草案、召開了近 80,000 次市政廳式會議，以及收集了近 300,000 公眾諮詢而定出，預計將有數百萬古巴民眾參加今次公投。





有關的修正案，需要得到超過一半的選票支持，才能正式成為法律。



古巴總統卡索與夫人前往投票，指期望是大多數人會投贊成票。 Source: AP / Ramon Espinosa 今次公投，有超過 800 萬 16 歲以上的古巴民眾合資格參與，公投是自願且不具名投票，是古巴首次透過公投來制定法律。





最近幾週，政府亦在電視和電台中，播放慶祝多元代社會和包容性的節目，以推動該法案獲得通過。



古巴政府在當地大肆宣傳，鼓勵民眾就《家庭法》修正案公投，投下贊成一票。 Source: EPA / Yander Zamora 早前，其他拉丁美洲的國家包括阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、哥斯達黎加、智利、烏拉圭，以及墨西哥一些州份，已通過同性婚姻合法化。







今次古巴的公投，正值古巴陷入嚴重的經濟危機，導致大量古巴人選擇移民離開，亦有越來越多民眾，對這個一黨專政的國家，表達不滿。







不過，古巴一些社會保守派，包括羅馬天主教會和福音派，對公投有不同看法，並反對同性婚姻合法化等問題，並指責政府對媒體的控制，淹蓋了反對聲音。

