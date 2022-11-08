澳洲隊公佈26人世界盃名單 中場人才濟濟 18歲新星入圍

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前鋒方面，今年彈出的18歲新星古奧（Garang Kuol），將和隊友甘明斯（Jason Cummings）組成中岸水手雙子星，首次征戰世界盃。兩人都在9月友賽新西蘭時表現出色。





後防線就有兩位效力英倫球會的羅里斯（Kye Rowles）和蘇達亞（Harry Souttar）坐陣。



中場方面，袋鼠軍團可謂人才濟濟。維羅納球會的10號核心侯斯迪（Ajdin Hrustic）雖然兩星期前才在意甲比賽中受傷，但仍首次入選了世界盃名單。





兩位中場球員歷基（Mathew Leckie）和麥卡倫（Jamie Maclaren）雖然來自本地聯賽的墨爾本城，但都有歐洲踢波經驗。他們分別是第三次和第二次參加世界盃。





後衛迪真尼克（Miloš Degenek）和比希治（Aziz Behich），以及今年剛從中超轉會蘇超的中場大將穆伊（Aaron Mooy），都將是第二次在這個世界級舞台亮相。





今次26人大名單中，有多達10名球員為國家隊出戰少於5場，顯示阿諾德似乎鐘情於新鮮血液，不過有經驗的老將相信依然是首仗對陣衛冕冠軍法國隊的先發陣容首選。



Socceroos 世界盃大名單

門將



瑞安（Maty Ryan）丹麥超 FC哥本哈根



胡高域（Danny Vukovic）澳職 中岸水手



雷德梅恩（Andrew Redmayne）澳職 雪梨FC





後衛



迪真尼克（Miloš Degenek）美職 哥倫布機員



蘇達亞（Harry Souttar）英冠 史篤城



鄧恩（Thomas Deng）日職 新潟天鵝



京治（Joel King）丹麥超 奧丹斯



艾堅遜（Nathaniel Atkinson）蘇超 赫斯



羅里斯（Kye Rowles）蘇超 赫斯



卡拉錫（Fran Karacic）意乙 布雷西亞



拜尼胡禮（Bailey Wright）英冠 新特蘭





中場



穆伊（Aaron Mooy）蘇超 些路迪



艾雲（Jackson Irvine）德乙 聖保利



侯斯迪（Ajdin Hrustic）意甲 維羅納



巴古斯（Keanu Baccus）蘇超 聖美倫



麥格利（Riley McGree）英冠 米杜士堡



戴夫連（Cameron Devlin）蘇超 赫斯



麥卡倫（Jamie Maclaren）澳職 墨爾本城



歷基（Mathew Leckie）澳職 墨爾本城





前鋒



博伊爾（Martin Boyle）蘇超 喜伯年



瑪比（Awer Mabil）西甲 卡迪斯



甘明斯（Jason Cummings）澳職 中岸水手



杜克（Mitchell Duke）日職 岡山綠雉



古奧（Garang Kuol）澳職 中岸水手



葛雲（Craig Goodwin）澳職 阿德雷德聯



Socceroos 世界盃分組賽賽程

11月23日星期三



澳洲東岸時間清晨6點



D組 法國vs澳洲





11月26日星期六



澳洲東岸時間晚上9點



D組 突尼西亞vs澳洲





12月1日星期四



澳洲東岸時間凌晨2點



D組 澳洲vs丹麥

