為與愛犬重聚 澳男不惜三萬「買機會」

為寵物的離世感到悲傷是必然的。





當戴爾( Dale Pearce)的愛犬被診斷患上癌症，壽命只剩下幾個月時，他並不想接受。





戴爾因而作了一個看似「瘋狂」的決定。





戴爾向 The Feed 新聞表示：「我把我的狗冷凍起來，希望有一天能把她帶回來。」





「我討厭看到這件事，我們在一起生活了這麼多年，你只需要不斷告訴自己你已給予牠們一個機會。」





戴爾和他飼養了 10 年的卡爾比犬內倫（Neren）形影不離。他們一起遊歷澳洲，參加音樂節和活動，更曾一起演出一部獨立恐怖電影。在內倫進入他的生命前，戴爾說他經常感到孤獨並為保持生活動力掙扎。





他說：「有一隻狗早上會糾纏著要我外出，這讓我堅持生活下去。」



戴爾和內倫平日一起去沙灘散步。 Source: Supplied / Dale Pearce 戴爾在 2016 年，得知內倫病重的消息時，他崩潰了。獸醫向他表示，癌細胞已擴散到內倫的肺部。





他說：「我知道我可能要看著她死在我手中，但我不想這樣。」





戴爾開始在網上搜尋他的選擇。





就在此時，他找到了一間位於美國的人體冷凍技術機構，負責保存人和寵物的屍體，聲稱有一天他們可能會復活。





戴爾和內倫一起前往了美國，並支付了 20,000 美元（約 30,000 澳元）將她的屍體深度冷凍。





戴爾希望能在 2050 年與他的愛犬重聚。





戴爾說：「隨著幾十年來科技的進步，也許我們可以重新在一起 （進行）更多的冒險。」



什麼是「人體冷凍技術」？

人體冷凍技術是在極度低溫度下保存屍體，希望他們能在未來復活。





以冷凍技術保存寵物：



動物被獸醫進行安樂死後，放在冰上冷卻

排出屍體內的水份，以有防凍作用的化學物質取代

進一步冷卻屍體，然後放入液態氮罐

以約為攝氏-200度繼續存放



人體冷凍技術的支持者希望隨著科技的進步，也許某天被冷凍的寵物可以被解凍並以年輕、健康和無病的身體重生。



低溫恆溫器（絕緣罐） Source: Supplied / Dale Pearce

寵物「被冷凍」後還能復生嗎？

自從 1967 年首位（美國心理學教授—貝德福德 James Hiram Bedford）以冷凍技術保存人體以來，已有數百個人和寵物接受了此 技術，但迄今仍沒有人復生。





許多科學家對人體冷凍技術是否有效表示懷疑。





布萊恩（Saffron Bryant）是墨爾本皇家理工大學（RMIT University Melbourne City Campus）的研究員，主要是研究冷凍保存技術，即是冷卻生物樣本科學。





布萊恩說：「在目前這個階段，科學不支持人體冷凍技術。」



布萊恩研究冷凍保存技術。 Source: SBS 她說，以目前的技術，只有單細胞，例如紅血球可以在低溫下儲存。





布萊恩說：「我們不能儲存細胞組織、器官，我們現在當然也不能儲存整個生物。」





她解釋說，當東西被冷凍時，冰晶會形成並破壞細胞，除非加上特殊的化學物質。





她說：「問題是我們目前使用的這種冷凍保護劑實際上具有毒性。」



人體冷凍研究所是世界上最大的人體冷凍公司之一。 Source: Supplied / Cryonics Institute 身體中的不同細胞也需要不同的條件，例如不同的冷卻和加熱速度。





她還對人體冷凍技術聲稱一旦找到治愈寵物疾病的方法，寵物就可以復活的說法，持謹慎態度。





她說：「如果有人死於感染，那麼給他們抗生素是沒有用。這對他們沒有幫助。」



澳洲首個人體冷凍設施

在澳洲可能很快就會實現冷凍寵物屍體的技術。南半球首個人體冷凍設施已在新州南部的偏遠小鎮霍爾布魯克（Holbrook）設立。





人體冷凍技術公司 Southern Cryonics 總監索拉基迪斯（Peter Tsolakides）表示，公司正計劃根據個案的具體情況來保存寵物。



新州南部的人體冷凍設施近期完工。 Source: Supplied / Southern Cryonics 索拉基迪斯說：「我們接獲有很多人詢問（冷凍）寵物，我認為市場可能相當大。」





儘管外界對人體冷凍技術持懷疑態度，索拉基迪斯說他正在為客戶提供與親人團聚的機會。





他說：「其他替代方法是土葬或火葬，可能復生的機會性為零。」



冷凍寵物需要多少錢？

戴爾希望有朝可與心愛的狗狗重聚。 Source: Supplied / Dale Pearce 在 Southern Cryonics 冷凍一個人的身體，價錢為 15萬澳元。彼得表示還沒有計算冷凍寵物的確實費用，但會根據體重計算。





彼得說：「一隻貓大約有五到六公斤，大約是一萬澳元。」





「如果是一隻大狗，體重和人一樣，價錢幾乎也要和冷凍人類一樣。」





戴爾在支付了冷凍愛犬的費用後，花了數年才能恢復經濟狀況。





他說：「我很高興為內倫付出這個代價，我現在不後悔。」



