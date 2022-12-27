調查顯示交友平台涉性罪行上升 聯邦政府明年初晤營運者

聯邦政府會於新年後約見網上交友平台營運者，商討安全問題和如何草議新法例以保障使用者安全。通訊部長米歇爾·羅蘭德 (Michelle Rowland)表示，使用網上交友平台而引發的性罪行，已成為社會其中一個最關注的議題。





「每個澳洲人都應該免受騷擾和一切形式的暴力，包括那些使用交友約會程序的人。」





澳洲犯罪學研究所代表於11月會見部長羅蘭德時表示，研究所的一項調查顯示，綱上交友平台引發的性暴力、跟踪、攻擊和不受歡迎的露骨圖片分享率很高。





四分之三的受訪者在過去五年中，曾遭受某種形式的網絡性暴力，三分之一受訪者被交友對像虐待。當中 27% 的個案涉及性侵犯或威逼，還有受害者被交友對像在飲品中落藥。





最近一宗謀殺案亦引發政府和社會商討草議新法例的逼切性。本月，一名長期有家庭暴力史的新南威爾士州男子，被指控謀殺了一名他在網上認識的女子。





案件發生後，各界不單關注網上交友台使用者的安全，關注團體更呼籲政府立法，阻止有暴力背景的人在網上約會平台註冊。





政府準備會見交友平台營運商、警方、家庭暴力專家和受害者，為草議新法例做準備功夫。



