你報咗稅未？逾時進行個人稅務登記將遭重罰！

從今年7月1日開始，納稅人已可向稅務局申報2021-22年度的個人收入和扣稅事宜，而截止日期是10月31日。不過如果不是自己報稅，而是委託會計師樓或稅務中介進行報稅，時間則延長至2023年5月15日。





然而，如果任何人到11月1日都沒有自行報稅或者在中介登記，就被視為逾時，將會面臨至少220元的罰款。





H&R Block的稅務流通主管Mark Chapman表示，罰款最高可以高達1100元。「如果你遲交，你每遲28日就會被罰款220元。這是可以累積的，最多累積5次。」





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「如果你計劃自己申報，但沒有進展、想放棄、覺得自己做不來，你可以在10月31日前在一間稅務中介登記，那你就會獲延長限期到（明年）5月15日。」





他表示，如果納稅人報稅後發現仍欠稅務局的錢，那交款也有截止日期，通常是11月某個日子；如果逾期交款，將會計算利息。





此外，稅務中介提醒，由於當局在去年底和今年初先後取消封城、開放邊境，2021-22年會是最後一個可以為在家工作的開支申請扣稅的財政年度。

