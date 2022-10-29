【奪命風暴】颱風尼格吹襲菲律賓南部 至少45死

熱帶風暴尼格吹襲菲律賓南部後，令當地多處落暴雨，引發水浸及山泥傾瀉，至少45人死亡。

Philippines Asia Storm

熱帶風暴尼格吹襲菲律賓南部馬京達瑙省帕朗，引發洪水，救援人員將一名居民轉送到安全地方。 Source: AAP / AP

菲律賓官員表示，強熱帶風暴尼格吹襲菲律賓後，引發山洪暴發和山泥傾瀉，造成至少45人死亡。

尼格在當地黎明前，在人煙稀少的 Catanduanes 島上登陸後，繼續以時速95公里的最大風速，吹襲呂宋島。

菲律賓國家氣象局表示，風暴引發的大雨週四開始，在菲律賓南部淹沒了棉蘭老島的大部分農村地區。
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大雨引發山洪暴發和山泥傾瀉，多個地區的家庭受災。

菲律賓民防局長亞歷杭德羅（Rafaelito Alejandro）說，直至週六早上，死亡人數已上升至 45 人，仍然有至少 15 人失蹤。

救援人員正集中在Kusiong進行搜救，當地在週五洪水過後，發現數十具屍體。
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菲律賓海岸警衛隊人員，在菲律賓馬京達瑙省遭受洪災的帕朗鎮進行救援行動。 Source: AAP / EPA
近年來，當地山坡上大部分叢林被砍伐，導致山泥傾瀉及山洪暴發，成為菲律賓受颱風吹襲後，造成的最致命的災害。

菲律賓國家氣象局表示，尼格可能會呎襲首都馬尼拉。

大約 5,000 支救援隊伍隨時候命。

當君促請在預測會受風暴吹襲地方的居民留在家中，並疏散 7,000 多人。

預計尼格會增強為強烈熱帶風暴或颱風，星期日會在呂宋島登陸，全國多個地方都提升了颱風預警級別，部分城市宣佈停課。

菲律賓每年平均遭受 20 個颱風吹襲，造成數百人死亡，並令廣泛地區長期陷入貧困之中。

科學家警告，隨著氣候變化導致全球變暖，這種具破壞性颱風會越來越強勁。
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Published 29 October 2022 at 5:00pm
Source: AFP, SBS