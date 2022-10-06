泰國托兒所槍擊慘案升至37死 目擊者：槍手用刀砍孩子的頭

一名手持槍和刀的泰國前警察在周四，在泰國東北部造成至少 37 人死亡，其中大多數是托兒所裡的兒童，最小的只有2歲。





警方指，襲擊發生後，兇手班雅（Panya Kamrab）回家殺死了他的妻子和孩子，然後自殺。





在泰國當地時間下午 12 點 30 分左右，班雅手持獵槍、手槍和刀，向東北部 農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的托兒所開槍。





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國家警察局長Damrongsak Kittiprapat在新聞發布會上表示，兇手已殺死37人，其中包括23名兒童和他自己的家人，另有12人受傷。





據外媒報道，兇手在闖入托兒所前已向4、5名職員開槍，一名懷孕8個月的老師也在事件中死亡。





兇手在案發後乘坐一部白色貨車逃去。泰國政府一度發出通緝令，公布疑兇照片，警方稍後證實，班雅已經自殺身亡。





據泰媒報道，班雅在逃走期間還向路人隨意開槍，期間造成9人死亡。





根據傳媒發布的照片顯示，犯案現場景象恐怖，許多兒童都是被刀刺死，托兒所外地板上有十多具滿是鮮血的屍體。事發後的畫面亦顯示，父母們在托兒所外的避難所中哭泣。





托兒所代理主任Nanthicha Punchum向傳媒描述「有一些工作人員在托兒所外吃午飯，襲擊者把車停下，開槍打死了其中四人」，又指「槍手用腳踢門，然後走進去，開始用刀砍孩子們的頭。」





泰國警方已證實班雅曾擔任警察，但在去年因被發現吸毒而遭到警隊開除。他原訂在今天將在法庭上接受與毒品有關的審判。





槍手犯案動機尚不清楚，但事件令泰國民眾極為震驚，案發後不久，Twitter上立即出現大量的關鍵詞「#กราดยิงหนองบัวลําภู」，即案發的「農磨蘭普府」，許多人轉發相關訊息替死傷者祈福，亦有當地醫院呼籲民眾緊急捐血，以幫助救人。網上也有不少人搜索兇手的相關資訊，包括犯案前的照片等。





泰國總理巴育（Prayut Chan-O-Cha）下令國家警察局長「加快調查」，並表示他將在周五前往襲擊現場。





他向記者表示「這不應該發生。這絕對不應該發生」，「我對那些受傷和失去的人（他們的親人）感到非常抱歉。」



一名泰國政府發言人表示，當地周五將降半旗以紀念在襲擊中喪生的人。





在悲劇發生後，美國駐曼谷大使館向遇難者及其家人表示哀悼，而國際特赦組織則向受影響的人表示「心痛」。





英國首相卓慧思 (Liz Truss)在Twitter發文指「今天早上聽到泰國發生的可怕事件，我感到很震驚。」





澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在Twitter上表示「無法理解這可怕消息造成的心碎。」





泰國民間的持槍率比起東南亞鄰近國家相當高，泰國人可以很容易購買從曾經發生戰亂的鄰國所流出的槍械。





泰國東北部的呵叻府（Nakhon Ratchasima）2020年2月8日也發生槍擊慘案，一名軍方士官先殺害自己的指揮官，再開車到一家大型商場向路人掃射，造成29人死亡、58人受傷，最後被警方射殺。



