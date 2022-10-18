工黨政府宣佈不再承認西耶路撒冷為以色列首都

由於耶路撒冷的地位牽涉以巴衝突，國際社會一般將使館設在特拉維夫。前總理莫理遜在2018年跟隨時任美國總統特朗普，宣佈承認西耶路撒冷為以色列首都，並在「兩國方案」落實的前提下將承認東耶路撒冷為巴勒斯坦首都。





不過，澳洲並未跟隨美國將駐以色列大使館從特拉維夫遷到耶城，但就設立一個辦事處，並著手尋找適合日後設立大使館的選址地點。





外交部長黃英賢昨日（10月19日）宣佈，澳洲不再承認西耶路撒冷的地位。她批評莫理遜當年此舉令本地社區出現分裂和衝突，只是為了在Wentworth選區補選中爭取猶太人社區支持。



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人們看見的是時任總理嘗試玩弄外交政策來贏取該議席的選票。

黃英賢強調，工黨政府對猶太人社區及巴勒斯坦社區都同樣支持。「澳洲當年在工黨總理Ben Chifley領導下，是第一批承認以色列的國家，亦會繼續是以色列的堅定朋友。同時澳洲繼續支持巴勒斯坦人，包括提供人道主義援助。」





她表示，耶路撒冷的地位問題應作為以巴和平談判的一部份來解決。「我們致力於國際努力，以負責任的方式、在負責任的問題上朝著公正的方向在『兩國方案』上取得進展。而澳洲（駐以）大使館一直並會繼續在特拉維夫。」



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反對黨領袖達頓批評工黨政府損害與以色列的關係。「（澳洲）和以色列的互動是重要的，我們會繼續（承認西耶路撒冷），因為他們在對抗全球很多敵人方面是親密的朋友和盟友。」





「涉及與以色列關係上，我當然不會採取工黨的立場。」





據報他將召見澳洲大使Paul Griffiths，要求解釋工黨政府的決定。





隨後，以色列總理拉皮德（Yair Lapid）亦發聲，對澳洲政府在猶太人重要節日Simchat Torah當天作出此決定表示意外。「我們只能希望澳洲政府更嚴謹和專業地管理其他事務.....耶路撒冷是以色列永恆和統一的首都，任何事情都不會改變。」

